FC Farul speră să evite retrogradarea

Cu un picior în liga secundă, FC Farul a obţinut, sîmbătă, o victorie care-i oferă speranţe pentru o salvare miraculoasă de la retrogradare, în ultima etapă a sezonului. Constănţenii au trecut, pe teren propriu, de Gaz Metan Mediaş, contracandidata la locul 15, cu 2-0, în runda a 33-a a Ligii I. Conştienţi că fără cele trei puncte pot intra deja în vacanţă, elevii lui Cristian Cămui au atacat încă din start, însă golul a picat în poarta lui Curcă. Scăpat pe contraatac, Bud a trimis în plasă, dar asistentul Nikolay Angelov a semnalizat eronat ofsaid, salvînd echipa de pe litoral. Scăpaţi ca prin urechile acului, “rechinii” au dat lovitura în min. 28, prin Gerlem, care a şutat de la 10 m pe lîngă Vîtcă, cerîndu-şi scuze în acest mod de la suporteri. Zece minute mai tîrziu, Voiculeţ, care a jucat al 100-lea meci al său în Liga I a inventat o trecere spectaculoasă printre doi adversari şi l-a executat pe portarul oaspeţilor cu un şut la colţul scurt. Mulţumiţi de avantajul luat, constănţenii s-au retras deliberat în repriza secundă, iar medieşenii au pornit asaltul la poarta lui Curcă. Goalkepeerul gazdelor a fost însă de netrecut, parînd numeroasele şuturi de la distanţă. Doar Sabou a reuşit să-l învingă, însă mingea trimisă de mijlocaşul Gazului a lovit transversala. În schimb, Farul a lovit pe contraatac, dar marile ratări, printre care şi o bară a lui Alibec, au păstrat scorul neschimbat. În cele din urmă, formaţia de pe litoral a mai adăugat trei puncte la zestrea din clasament şi face în continuare calcule. Dacă va primi cele trei puncte de la TAS, Farul are şanse mari de a ajunge pe locul 14, fiind la egalitate cu ocupantele locurilor 14 şi 15, Poli Iaşi, respectiv Gaz Metan Mediaş. În ultima etapă, constănţenii se vor deplasa la retrogradata CS Otopeni, în timp ce ieşenii dau piept cu Rapid, iar ardelenii primesc vizita campioanei CFR Cluj. Dacă verdictul de la Lausanne le va fi nefavorabil, elevii lui Cămui speră să depăşească în clasament pe Gaz Metan, să încheie campionatul pe locul 15 şi să obţină menţinerea în prima ligă prin retrogradarea lui FC Argeş, club implicat în acte de corupţie.

Au evoluat - Farul (antrenori Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu): G. Curcă - Măţel, Fl. Pătraşcu, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă (69 Alibec), Rusmir, Teekloh, Gerlem (77 D. Florea) - Voiculeţ - Chico (85 C. Matei); Gaz Metan (antrenor Cristi Pustai): Vîtcă - R. Zaharia, Markovic, Hoban, Buzean (46 M. Voicu) - Grillo, Todea, Kubala (71 Sabou), Boaru - Eric, Bud (69 Vidakovic). Marcatori: Gerlem 28, Voiculeţ 38. Cartonaşe galbene: Pătraşcu, Vukomanovic, Voiculeţ / Buzean, Grillo. Au arbitrat: Hristo Ristoskov - Krasimir Kerezov, Nikolay Angelov (toţi din Bulgaria). Spectatori: 2.000.

Cu ochii pe FC Argeş

Antrenorii Farului şi Gazului visează încă la menţinerea în Liga I, aşteptîndu-se ca FC Argeş să fie retrogradată la finalul sezonului. “Am avut un meci greu împotriva unei echipe care a arătat un fotbal bun în acest retur. Băieţii s-au mobilizat însă extraordinar şi au reuşit să cîştige. Parcă îmi pare rău că se termină finalul campionatului. Dacă jucam aşa tot returul nu se mai punea problema retrogradării, însă regretele sînt acum tardive. Mai avem însă un meci, cu CS Otopeni, pe care trebuie să-l cîştigăm şi apoi vom începe să facem calcule”, a spus consilierul tehnic al Farului, Cristian Cămui. “Au fost două reprize diferite, în partea a doua am riscat, dar la cît au ratat gazdele, pe fondul unui joc riscant din partea noastră, victoria Farului este meritată. Am prins o zi mai slabă şi acum depindem de alte rezultate. Din păcate, nu am reuşit să luăm puncte la Constanţa şi nu-i mai putem ajunge pe ieşeni, astfel că singura şansă a rămas retrogradarea celor de la FC Argeş”, a spus tehnicianul oaspeţilor, Cristian Pustai.