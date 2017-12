FC Farul, start bun în lupta pentru promovare

Mare favorită la promovarea în Liga I, FC Farul şi-a confirmat statutul încă din prima etapă, cînd a obţinut o victorie la scor în deplasare. Elevii lui Marius Şumudică s-au impus, ieri, cu 3-0, în fieful celor de la Dunărea Giurgiu, în prima etapă din Seria I a Ligii a II-a. În ciuda diferenţei de pe tabela de marcaj, constănţenii nu au avut un meci uşor, fiind dominaţi în prima repriză de formaţia gazdă. Prima mare ocazie a partidei a venit totuşi la poarta giurgiuvenilor, în min. 14, cînd Cristocea a trimis mingea cu capul în bara din dreapta lui Neagu, după centrarea lui Ene. După zece minute, căpitanul Şchiopu s-a accidentat grav la un duel cu Iordache şi a fost transportat de urgenţă cu ambulanţa la spital. Fundaşul central este suspect de ruptură de ligamente la genunchiul piciorului drept, accidentare care ar însemna finalul carierei sale de fotbalist. Cu un minut înainte de finalul primei reprize, Ene a profitat de o gafă a defensivei adverse, a pornit în trombă spre poarta adversă, iar Ciocîrlan nu a avut altă soluţie decît să faulteze la marginea careului şi a primit cartonaşul roşu. Nici după pauză constănţenii nu au preluat conducerea jocului, Ivaşcă dîndu-i emoţii lui Vlas cu două şuturi puternice, de la distanţă. Scorul s-a deschis abia în min. 70, cînd a Matei a luat pe cont propriu o acţiune şi a şutat în cros din interiorul careului. Internaţionalul de juniori al Farului a mărit diferenţa cu patru minute înainte de final, după ce a dejucat pasul la ofsaid al Dunării, l-a driblat pe Neagu şi a trimis în poarta goală. Reuşita a fost contestată vehement de gazde, pentru că pe teren se afla o a doua minge de joc, trimisă chiar de Şumudică. De altfel, din acest motiv, tehnicianul Farului a fost trimis în tribună de centralul Dragoş Istrate. Scorul final a fost stabilit de Ene, în penultimul de prelungire, atacantul constănţean finalizînd o acţiune rapidă de contraatac.

Au evoluat - Dunărea Giurgiu (antrenor Marin Barbu): C. Neagu - C. Ungureanu, Ciocîrlan, Şanţmare, Damian (46 Tatarciuc) - Cojonel, Bucă, Ochia (74 Marcu), Ivaşcă - Udrea (75 M. Stan), Iordache; FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, I. Barbu, Şchiopu (24 Pătraşcu), Mendy - Rusmir (63 Păcuraru), B. Andone - C. Matei, Chico (46 E. Nanu), Cristocea - M. Ene. Au marcat: C. Matei 70, 86, M. Ene 90. Cartonaşe galbene: Ciocîrlan, Ivaşcă, Cojenel / Păcuraru. Cartonaş roşu: Ciocîrlan. Au arbitrat: Dragoş Istrate - Andrei Simonis şi Vlad Bîrleanu (toţi din Bucureşti).

Şumudică, mulţumit doar pe jumătate

La finalul jocului, antrenorul Farului s-a declarat mulţumit de prestaţia echipei sale după pauză, adăugînd însă că este dezamăgit de unii jucători. “După cum am jucat în prima repriză nu meritam victoria. Am avut noroc că a fost eliminat Ciorcîrlan şi în repriza a doua am jucat mai bine şi am marcat trei goluri. Din păcate, unii jucători m-au dezamăgit, pentru că au intrat pe vîrfuri în teren, dar nu vreau să dau nume. Să nu uităm însă că Măţel şi Chico au jucat nerefăcuţi complet, pentru că au dorit să ajute echipa. Le-am spus băieţilor că această victorie nu valorează nimic fără un succes, vineri, cu Chiajna. Dacă tranşăm şi acest duel, ne depunem cadidatura la promovare încă din startul campionatului”, a spus Şumudică. Tehnicianul constănţean a explicat şi ce s-a întîmplat la golul secund al echipei sale: “Am vrut să arunc mingea la jucătorii mei pentru a o repune mai repede în joc, dar a fost deviată de un jucător advers. Nu am avut nicio intenţie să opresc jocul şi sper să nu fiu suspendat şi să fiu nevoit să stau în tribună la meciul cu Chiajna”. De partea cealaltă, antrenorul Marin Barbu a acuzat atît arbitrajul, cît şi ghinionul echipei sale. “Farul nu a fost cu nimic mai bună decît noi atît timp cît am fost la egalitate numerică pe teren. Degeaba vor constănţenii să promoveze dacă se chinuie cu o echipă de jumătatea clasamentului. La eliminare nu ştiu dacă a fost fault, dar golul doi a fost de curtea şcolii. Şumudică a făcut un gest nesportiv, pe care nu ştiu dacă l-a văzut arbitrul”, a spus tehnicianul gazdelor.