FC Farul susține azi primul antrenament al anului

După o pauză de aproape două luni, FC Farul Constanța reia astăzi pregătirile în privința celei de-a doua părți a sezonului Ligii a II-a la fotbal. Componenții lotului care nu sunt constănțeni au sosit ieri la minicantonamentul de la stadionul „Farul”, iar primul antrenament este programat azi, la ora 10.00, sub conducerea celor doi antrenori, Ion Barbu și Gică Mina. Tehnicienii Farului au fost prezenți, ieri, la București, unde au participat la consfătuirea antrenorilor din liga secundă organizată de Federația Română de Fotbal. La prima ședință de pregătire din acest an sunt așteptați 22 de jucători, printre care și două noutăți, fundașul central Florin Pătrașcu și mijlocașul Alexandru Vieru. În schimb, din lotul cu care s-a abordat prima parte a campionatului vor absenta mai mulți jucători de bază, care au fost puși pe liber de conducerea clubului. Astfel, Bogdan Straton a plecat deja la FCM Dorohoi, iar Marian Miulescu, Dănuţ Ivănică, Bogdan Dumitru și Constantin Arotăriţei au primit dreptul de a-și căuta alte formații. În plus, golgheterul Marco Enciu a cerut să plece de la Constanța și s-a înțeles deja cu o altă echipă din liga secundă, Şoimii Pâncota.