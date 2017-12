FC Farul ţinteşte primul succes din acest an

După o serie de rezultate negative, FC Farul a ajuns în subsolul clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal şi are emoţii mari în privinţa noului obiectiv fixat pentru acest sezon, evitarea retrogradării. Constănţenii nu au obţinut nici măcar o victorie în cele şase meciuri oficiale susţinute în acest an şi tremură înaintea play-out-ului, pentru că au adunat puţine puncte în meciurile directe cu celelalte echipe din zona “fierbinte” a clasamentului. Totuşi, antrenorul Ştefan Nanu speră să spargă gheaţa şi să obţină primul succes al său pe banca tehnică a grupării de pe litoral în disputa cu ultima clasată, Dunărea Galaţi, programată astăzi, pe stadionul “Farul” din Constanţa, de la ora 17.00 (în direct la Neptun TV), în etapa a 25-a. Calculele hârtiei indică drept favorită formaţia gazdă, însă rezultatele obţinute în acest an fac ca gălăţenii să aibă şanse reale de a obţine un rezultat pozitiv. În schimb, tehnicianul constănţean mizează pe faptul că are la dispoziţie tot lotul, după ce jucătorii au scăpat de accidentări şi suspendări.

„De când am venit la Constanţa, au fost fel şi fel de probleme. Silvăşan a fost accidentat pentru mult timp, apoi a fost suspendat. Cristea s-a accidentat la fel de des, în apărare ba a lipsit Bumbac, ba a lipsit Buzea, iar lista poate continua. De această dată, vom avea în teren opt jucători foarte experimentaţi şi este momentul ca aceştia să-şi arate valoarea. Sunt convins că va veni prima victorie pentru mine ca antrenor la FC Farul”, a spus Nanu. Pentru constănţeni este ultimul meci important din sezonul regulat, ţinând cont că sâmbătă, în ultima rundă, vor întâlni pe ACS Berceni, formaţie care şi-a asigurat deja prezenţa în play-off. Echipa probabilă de start a Farului: G. Curcă - Băjan, Buzea, Bumbac, Barna - Scărlătescu, V. Apostol, I. Florea, Ivanovici - Cr. Cristea, Silvăşan.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - ora 15.00: Rapid Bucureşti - Rapid Suceava (în direct la TVR 3); ora 17.00: CSMS Iaşi - ACS Berceni, FC Clinceni - Gloria Buzău, CF Brăila - Unirea Tărlungeni, Unirea Slobozia - ASC Bacău.

Clasament: 1. CSMS Iaşi 43p, 2. Rapid Bucureşti 38p (golaveraj: 29-17), 3. Unirea Slobozia 38p (27-22), 4. FC Clinceni 36p, 5. ACS Berceni 33p, 6. SC Bacău 26p, 7. Gloria Buzău 24p (23-21), 8. Unirea Tărlungeni 24p (15-19), 9. CF Brăila 20p, 10. Rapid CFR Suceava 19p, 11. FC FARUL CONSTANŢA 18p, 12. Dunărea Galaţi 11p.