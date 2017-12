FC Farul, tot mai departe de play-off

Şansele ca FC Farul Constanţa să prindă un loc în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal sunt din ce în ce mai mici din cauza seriei de rezultate negative înregistrate de gruparea de pe litoral. Cel mai recent eşec s-a înregistrat sâmbătă, când echipa pregătită de Ion Răuţă a cedat în fieful nou-promovatei Unirea Tărlungeni, scor 1-2 (Bolat 23 / Vlăsceanu 5, Şerban 75), în etapa a 15-a, şi a mai coborât un loc în clasament, ajungând pe poziţia a 8-a. Constănţenii au primit gol după doar cinci minute de la startul partidei, când Vlăsceanu a centrat de pe partea dreaptă a ofensivei gazdelor, iar Elek a reluat cu capul la colţul lung. Braşovenii au continuat să controleze jocul, dar FC Farul a reuşit să egaleze, în min. 23, graţie unei execuţii superbe a lui Bolat, care a şutat la vinclu de la 20 de metri. Din păcate, în min. 34, oaspeţii l-au pierdut pe Silvăşan, care este suspect de ruptură musculară, şi nu au mai contat în atac. Drept urmare, după o sarabandă de oportunităţi la poarta apărată de G. Curcă, gazdele au marcat golul victoriei cu un sfert de oră înainte de final, Şerban reluând cu capul din centrul careului, după o lovitură de colţ executată de S. Marin. Au evoluat pentru FC Farul: G. Curcă - Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur - Ivanovici, Coconaşu (75 Igiroşanu), Tothăzan, Creţu - Silvăşan (34 Butoi), Bolat.

„Nu am reuşit să jucăm ceea ce ne-am propus, chiar dacă ştiam bine pe ce se bazează adversarul, agresivitate şi disponibilitate mare de efort. Din păcate, nu i-am blocat la fazele fixe, iar noi, chiar dacă ne-am creat câteva ocazii, am fost ineficienţi. Am luat gol rapid, când abia ne aşezam pe teren, apoi am dat gol, dar am fost învinşi, din nou, dintr-o fază fixă. Şansele de calificare în play-off nu sunt pierdute în totalitate, dar trebuie să se schimbe ceva. Diferenţa faţă de locul 6 este de doar trei puncte şi mai avem zece etape de disputat, astfel că totul este posibil”, a spus antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă.

SCHIMBĂRI ÎN CONDUCERE După meciul de la Tărlungeni, preşedintele Farului, Neculai Tănasă, a anunţat că este decis să renunţe la postul din conducerea grupării de pe litoral. „Luni îmi voi prezenta demisia. Este o hotărâre luată din motive personale”, a spus Tănasă. „Dacă îşi dă demisia, înseamnă că pleacă din funcţie. Oricum, vom face o şedinţă de analiză şi consider că, după ultimele rezultate, toată lumea din club este în pericol să-şi piardă funcţia”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu.

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă, în Seria 1, etapa a 15-a: CF Brăila - FC Clinceni 3-1, SC Bacău - CSMS Iaşi 1-0, Rapid CFR Suceava - Unirea Slobozia 1-2; Gloria Buzău - Rapid Bucureşti 0-2. ACS Berceni şi Dunărea Galaţi au stat.

Clasament: 1. FC Clinceni 25p (golaveraj: 28-17), 2. CSMS Iaşi 25p (22-12), 3. Rapid Bucureşti 25p (17-10), 4. Unirea Slobozia 25p (19-14), 5. ACS Berceni 22p (16-8), 6. Gloria Buzău 18p (18-14), 7. SC Bacău 15p (16-18), 8. FC FARUL CONSTANŢA 15p (10-17), 9. Unirea Tărlungeni 12p (8-14), 10. CF Brăila 11p (16-24), 11. Rapid CFR Suceava 8p (12-23), 12. Dunărea Galaţi 3p (11-22).