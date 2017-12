FC Farul trage linie în iarnă

După trei înfrângeri consecutive, FC Farul Constanţa a coborât pe locul 13 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, preluând, în premieră în istoria clubului, “lanterna roşie”. Mai mult, constănţenii sunt ameninţaţi cu retrogradarea în Liga a III-a, dar conducătorii grupării de pe litoral speră că situaţia echipei se va redresa cât mai rapid.

„Sperăm ca jucătorii să-şi revină în etapele rămase din acest tur de campionat. Nu înţeleg nimic din ce se întâmplă, pentru că, după transferurile reuşite în vară, nimeni nu se gândea că vom ajunge pe ultimul loc. În momentul de faţă asta este realitatea, crâncenă, dureroasă, mai ales că ne aşteptam la cu totul altceva, după ce am făcut eforturi în perioada de transferuri. Am fost echipa care am achiziţionat în vară jucătorii cei mai importanţi din Seria 1, toţi trecuţi prin prima ligă, doar poate că nu s-au integrat aşa cum ar fi trebuit. Nu mă tem de retrogradare, mai ales că în retur vom avea şapte meciuri pe teren propriu şi doar patru în deplasare, dar problema este acum. Jucătorii au intrat într-o pasă proastă, nu mai au încredere în propriile forţe, însă au experienţă şi sunt convins că-şi vor reveni. Nici şansa nu a fost de partea noastră, dar trebuie să recunoaştem că nici jocul nu a mers. Mai avem un meci pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, şi două deplasări grele, la CF Brăila şi Săgeata Năvodari, şi sper să scoatem cât mai multe puncte. Apoi, în iarnă, vom trage linie şi vom vedea ce este de făcut”, a spus unul dintre finanţatorii Farului.