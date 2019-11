FC Farul trebuie „să spargă gheaţa” şi în deplasare

Sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 11.00, stadionul „Gloria” din Buzău va găzdui întâlnirea din etapa a 15-a a Ligii a 2-a la fotbal dintre formaţiile SCM Gloria Buzău şi FC Farul Constanța. În duelul cu o echipă nou promovată în eşalonul secund, Farul îşi propune obţinerea celor trei puncte, pentru a reuşi primul succes în deplasare din actualul campionat. Ianis Zicu speră să câştige confruntarea cu Ilie Stan, astfel încât Farul să rămână cât mai aproape de podium şi să confirme evoluţiile bune din ultima perioadă.

„Mergem cu gândul să câştigăm. Nu o să fie uşor. Suntem concentraţi şi totul este posibil. Campionatul este unul mai greu decât anul trecut. Am prins trei loturi la Farul şi pot spune că acesta este cel mai complet, cu jucători cu personalitate. O echipă foarte bună. Pentru mine, este cea mai completă” - Madikaba Doumbia.

„Merg cu gândul la victorie. Consider că este un meci acasă. Nici nu vreau să mă mai gândesc că este un meci în deplasare. Cred că este important să avem aceeaşi reacţie şi aceeaşi atitudine pe care am avut-o în ultimele etape. Ne-am antrenat foarte bine şi în această săptămână. Chiar dacă întâlnim un adversar care acasă primeşte foarte puţine goluri. În şase partide au primit doar trei goluri. Trebuie să avem respect pentru adversari, dar, în acelaşi timp, să fim capabili să le punem probleme în orice moment al jocului. Cred că putem să obţinem cele trei puncte şi suntem pregătiţi să facem un meci bun, pentru a rămâne acolo, în faţă. Lucrul cel mai important este să ne câştigăm meciurile şi să obţinem punctele cu echipele din spatele nostru, pentru că aceste puncte sunt cele importante. Gloria are jucători cu experienţă, l-a adus şi pe Bourceanu, care am înţeles că va fi titular sâmbătă. Suntem pregătiţi să jucăm împotriva oricărui adversar. Este un campionat echilibrat. Echipa care va avea constanţă va fi, cu siguranţă, echipa care va promova” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

Programul celorlalte partide din etapa a 15-a - Vineri, 1 noiembrie, ora 18.00: FK Csikszereda - Turris Oltul Turnu Măgurele (în direct la Digi Sport 2, Telekom Sport 1 şi Look Sport); sâmbătă, 2 noiembrie, ora 11.00: Metaloglobus Bucureşti - Campionii FC Argeş, Dunărea Călăraşi - CSM Reşiţa, Ripensia Timişoara - Concordia Chiajna, CS Mioveni - Pandurii Tg. Jiu, ora 11.30: Petrolul Ploieşti - ASU Politehnica Timişoara (în direct la Digi Sport 2, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 3 noiembrie, ora 11.30: Sportul Snagov - Rapid Bucureşti (în direct la Digi Sport 2, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 14.00: UTA Arad - Viitorul Pandurii Tg. Jiu (în direct la Digi Sport 2, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

DACO-GETICA S-A RETRAS, FC FARUL A AVANSAT PE LOCUL 4

Meciul Universitatea Cluj - Daco-Getica Bucureşti nu se dispută, deoarece echipa bucureşteană s-a retras din campionat. Toate rezultatele acestei formaţii au fost anulate, clasamentul fiind modificat oficial de către Federaţia Română de Fotbal. Mai sunt şi multe restanţe de disputat, astfel că în ierarhia ligii secunde mai pot interveni modificări.

Clasament: 1. Mioveni 27p, 14 jocuri (golaveraj: 23-10), 2. UTA 23p, 10j (25-8), 3. Turnu Măgurele 23p, 12j (22-11), 4. FC FARUL 22p, 14j (15-12), 5. Rapid 21p, 12j (14-10), 6. Viitorul Pandurii 21p, 13j (17-15), 7. Metaloglobus 19p, 13j (15-11), 8. Petrolul 18p, 11j (11-11), 9. Buzău 17p, 12j (19-14), 10. FC Argeş 17p, 12j (17-18), 11. U. Cluj 16p, 13j (18-15), 12. Chiajna 16p, 12j (10-15), 13. Reșița 15p, 12j (16-20), 14. ASU Poli 14p, 12j (12-8), 15. Ripensia 14p, 13j (12-19), 16. Călărași 13p, 12j (14-17), 17. Csikszereda 13p, 12j (11-16), 18. Pandurii 7p, 14j (9-26), 19. Snagov 5p, 13j (8-32).