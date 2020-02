FC Farul U10, învingătoare la Turneul „Micilor Campioni”

Grupele de juniori de la FC Farul Constanţa au participat la Turneul „Micilor Campioni” desfășurat la București, iar la categoria de vârstă Under 10 (copii născuți după 1 ianuarie 2010) s-a impus formaţia constănţeană.

La această categorie de vârstă, constănțenii au participat cu două echipe, ambele pregătite de Bogdan Ciocănel. Clasată pe locul 3 în Grupa B, cu 10 puncte, după ce a obținut următoarele rezultate, 3-0 cu Ajax N.G., 2-2 cu ACS Sparta Albastru, 2-1 cu CSA Steaua Albastru, 0-1 cu New Stars și 3-0 cu Academia Sport Team, FC Farul Albastru a ajuns în sferturi, unde a trecut de ACS Sparta Alb, cu 5-0. În semifinale, elevii lui Bogdan Ciocănel au trecut de New Stars, după loviturile de departajare, cu 4-3, la finalul timpului regulamentar de joc scorul fiind egal, 1-1. În finală, FC Farul Albastru a învins pe CSA Steaua Albastru, cu 2-0. David Croitoru a fost desemnat cel mai bun jucător al final, Andrei Balaban a fost ales cel mai bun portar, iar Tudor Vochin a primit premiul neoficial de cel mai tânăr jucător al echipei, fiind cu un an mai mic decât colegii săi.

Și FC Farul Alb a avut o evoluție bună, terminând turneul pe loc 5. Micii fotbaliști s-au clasat pe locul 3 în Grupa A, cu 9 puncte, înregistrând următoarele rezultate: 0-2 cu FC Voluntari, 0-3 cu FC Dinamo 1948, 3-0 cu Steaua N.G., 2-0 cu ACS Sparta și 1-0 cu CSA Steaua Roșu. În sferturi, formaţia pregătită de Bogdan Ciocănel a cedat în disputa cu New Stars, cu 0-3, apoi a câștigat meciul pentru locurile 5-6, la loviturile de departajare, 4-3 cu ACS Sparta Alb, la finalul timpului regulamentar de joc scorul fiind egal, 1-1.

La categoria de vârstă Under 12 (copii născuți după 1 ianuarie 2010), FC Farul a ajuns în sferturile de finală, după ce a câștigat Grupa B, cu 11 puncte, având următoarele rezultate: 2-0 cu Atletic Filip, 1-1 cu FC Dinamo Alb, 1-0 cu CSA Steaua Roșu, 0-0 cu Champions 2009, 0-3 cu 3Kids Sport și 3-0 cu ASC Sparta. Echipa pregătită de Cristi Șchiopu a ratat prezența în semifinale, fiind învinsă de Popești Leordeni, cu 2-0.

La categoria de vârstă Under 9 (copii născuți după 1 ianuarie 2011), FC Farul a încheiat Grupa B pe ultimul loc, formaţia pregătită de Marius Soare înregistrând înfrângeri pe linie: 1-6 cu FCSB Academy, 0-5 cu Sparta Albastru, 0-3 cu Valencia Academy, 0-2 cu AS Juniorul 2014, 0-3 cu FC Voluntari și 0-2 cu New Stars Albastru.

Cei mai mici participanți au fost la categoria de vârstă Under 7 (copii născuți după 1 ianuarie 2013), unde FC Farul a participat cu două echipe pregătite de Claudiu Moraru. FC Farul Albastru a ocupat locul 5, cu 4 puncte, după ce a înregistrat următoarele rezultate: 2-3 cu FK Galaktic, 3-0 cu FC Farul Galben, 0-0 cu ACS Sparta, 0-4 cu Young Tigers, 0-8 cu Academia Eric Dinu. FC Farul Galben a încheiat pe ultimul loc, fiind învinsă în toate partidele disputate: 0-1 cu ACS Sparta, 1-6 cu Young Tigers, 0-3 cu FC Farul Albastru și 1-4 cu Academia Eric Dinu, 1-4 cu FK Galaktic.