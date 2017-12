FC Farul, umilită la Iaşi

08:25:54 / 13 Martie 2014

serie C

an de an ne luptam pentru evitarea retrogradarii in C , poate ca acolo ne e locul , investitii nu se fac , bani nu sunt , ala construieste in jurul stadionului ce vrea el , chiar nu vede nimeni k il intereseaza doar terenu stadionului si atat , incet dar sigur mergem spre C , PACAT !!!