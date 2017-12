FC Farul, umilită la Voluntari

După trei etape în care reușise să obțină tot atâtea remize, FC Farul Constanța a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de FC Voluntari, scor 5-1, în etapa a 4-a a ligii secunde. Gazdele au deschis scorul încă din min. 10, când Roșu l-a învins pe Neagu cu un șut în forță sub transversală de la doar 6 metri. În min. 27 tabela s-a modificat din nou, Voduț împingând mingea în poarta constănțeană de la doar un metru, după o centrare de pe partea dreaptă: 2-0 pentru FC Voluntari. Un minut mai târziu a venit și replica Farului, Enciu reușind să reaprindă speranțele, după ce a marcat din centrul careului, scor 2-1. Pauza a fost un sfetnic bun doar pentru gazde, care imediat de la reluare s-au distanțat din nou pe tabelă, Ene învingându-l pe Neagu cu un șut din 6 m, scor 3-1. În min. 57 scorul a început să ia proporții, după ce fostul jucător al Farului George Călințaru a înscris pentru 4-1, cu un șut la vinclu, iar Ene a reușit dubla în min. 70, stabilind scorul final cu un lob din 16 m: 5-1 pentru FC Voluntari.

„Un meci foarte slab al nostru și îmi asum acest eșec. Jucătorilor le reproșez doar că au intrat lejer în meci, nu au avut atitudinea necesară. Am încercat să surprindem cu un sistem 3-4-3, dar care, din păcate, s-a întors împotriva noastră. La 2-1 am dominat aproximativ 15 minute, am avut și o bară, dar apoi autogolul lui Miulescu, imediat de la reluare, ne-a demoralizat. De altfel, din cele cinci goluri, trei au fost din greșelile noastre. Golul al doilea s-a marcat după o neatenție la o fază fixă, iar golul 5 - după o greșeală impardonabilă a lui Neagu”, a declarat antrenorul Marian Pană. Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: V. Neagu - D. Ciobanu, Miulescu (53 Muscă), B. Straton - Băjan, Cârstoiu, Ochia, B. Dumitru (64 Scărlătescu) - Ivănică, M. Enciu (87 Arotăriței), Szalkai.

Rezultate înregistrate în celelalte partide ale etapei: Rapid CFR Suceava - Săgeata Năvodari 2-2, CSM Slobozia - CS Balotești 4-0, SC Bacău - CF Brăila 1-1, Academia Pitești - FCM Dorohoi 2-0, ACS Berceni - Gloria Buzău 4-2. Clasament: 1. Academia Pitești 10p (golaveraj: 7-1), 2. SĂGEATA 10p (6-3), 3. Rapid CFR Suceava 8p (6-3), 4. FC Voluntari 6p (8-4), 5. Gloria Buzău 6p (5-8), 6. Slobozia 5p (5-2), 7. SC Bacău 5p (6-5), 8. CF Brăila 5p (2-3), 9. Berceni 4p (9-10), 10. FC FARUL CONSTANȚA 3p (5-9), 11. CS Balotești 1p (3-9), 12. FCM Dorohoi 1p (1-8).