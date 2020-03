FC Farul va juca pentru victorie la Miercurea Ciuc

În etapa a 25-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa va evolua în deplasare, vineri, 13 martie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), urmând să întâlnească pe FK Csikszereda. Avertizaţi de înfrângerea la limită a celor de la Csikszereda în meciul cu Petrolul Ploieşti, fotbaliştii constănţeni sunt decişi să joace cât mai bine, pentru a bifa la finalul confruntării primul succes din deplasare în acualul sezon. Din păcate, problemele medicale nu ocolesc lotul Farului, Carabela, Ionuț Stoica şi Mădălin Martin neputând fi utilizaţi în partida de vineri.

„Mergem să câștigăm, pentru că venim după o înfrângere. Și ei au avut o înfrângere, cu Petrolul, vor da tot ce au mai bun, dar sperăm să ne întoarcem de acolo cu trei puncte, pentru avem nevoie să rămânem sus. Cred că este un moment foarte bun pentru noi să luăm trei puncte, pentru că am pierdut seria invincibilă de acasă. Avem nevoie să rămânem sus și să ne batem până la final. Atmosfera este bună. La fotbal ai mereu șansa să câștigi următorul meci, după ce ai pierdut, și să ștergi orice rușine sau înfrângere. Ne înțelegem bine, ne antrenăm, dăm sută la sută și când vine meciul jucăm cu zâmbetul pe buze. Ionuț Stoica este un jucător care ne ajuta foarte mult, dar toți băieții sunt importanți și oricine vine de pe bancă trebuie să-și facă datoria și să dea tot ce are mai bun în slujba echipei. Noi trebuie să ne facem treaba și să jucăm la fel cum facem acasă” - Antonio Cruceru.

„O partidă foarte grea. Aș fi preferat să nu piardă meciul cu Petrolul și chiar nu meritau să-l piardă. Au avut neșansa să primească două goluri, o eroare a portarului și un autogol. Trebuie să mergem acolo să obținem cele trei puncte, pentru că este o echipă care se află în zona retrogradării și este important să ne asigurăm locul nostru, să fim mult mai relaxați decât în momentul de față. Avem nevoie de cele trei puncte și ne-am antrenat doar cu scopul acesta. În Liga a doua, toate echipele reușesc să pună probleme. Noi am pierdut o partidă acasă, cu o echipă aflată deasupra noastră, care ne-a bătut și în turul campionatului, Rapid a pierdut cu Reșița, Csikszereda a condus Petrolul până în minutul 80. Sunt meciuri foarte grele și trebuie să fim pregătiți, pentru că echipele aflate în subsolul clasamentului sunt mult mai motivate și obiectivul lor este mult mai important decât cel al unei echipe aflate la mijlocul clasamentului, cum suntem noi în acest moment. Le-am spus băieților, în momentul în care am început acest retur, față de locul secund, care promovează direct, erau opt puncte. În acest moment, față de locul al doilea sunt şase puncte. Dacă am continua să recuperăm câte două puncte la fiecare trei etape lucrurile sunt în regulă și putem să avem șanse în continuare. Dar este important să câștigăm acest meci din deplasare” - Ianis Zicu, antrenor principal FC Farul.

Programul celorlalte partide ale etapei -

sâmbătă, 14 martie, ora 11.00: Metaloglobus Bucureşti - CS Mioveni

SCM Gloria Buzău - Pandurii Tg. Jiu

CSM Reşiţa - Concordia Chiajna

Dunărea Călăraşi - Sportul Snagov 3-0 (formaţia oaspete a fost exclusă din competiţie de FRF, din cauza celor două neprezentări în acest retur şi va pierde meciurile rămase de disputat la „masa verde”)

sâmbătă, 14 martie, ora 15.00: UTA Arad - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

ASU Politehnica Timişoara - Turris Oltul Tr. Măgurele

duminică, 15 martie, ora 11.00:

Petrolul Ploieşti - Ripensia Timişoara (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

duminică, 15 martie, ora 15.30:

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Rapid Bucureşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport)

Echipa Campionii FC Argeş stă în această rundă.

Clasament: 1. UTA 50p, 23 jocuri (golaveraj: 49-13), 2. Mioveni 39p, 23j (36-22), 3. Turnu Măgurele 39p, 22j (36-25), 4. FC Argeş 38p, 23j (34-25), 5. Petrolul 38p, 23j (23-20), 6. Rapid 37p, 23j (32-20), 7. Metaloglobus 37p, 23j (28-20), 8. Buzău 33p, 23j (35-27), 9. Călărași 34p, 24j (32-30), 10. FC FARUL 33p, 23j (27-20), 11. Viitorul Pandurii 33p, 22j (32-27), 12. ASU Poli 32p, 22j (20-12), 13. Ripensia 28p, 23j (28-34), 14. U. Cluj 27p, 23j (29-26), 15. Reșița 24p, 22j (30-35), 16. Chiajna 24p, 22j (20-30), 17. Csikszereda 22p, 23j (17-33), 18. Snagov 9p, 24j (18-64), 19. Pandurii 8p, 23j (10-53).