FC Farul, victorie cu Unirea Slobozia

Aflată în plină pregătire pentru debutul sezonului în Liga a II-a la fotbal, programat pe 1 septembrie, FC Farul Constanţa a disputat, ieri, o nouă partidă de verificare. Echipa pregătită de Ion Barbu a primit vizita nou-promovatei Unirea Slobozia, meciul disputându-se pe stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, pentru că stadionul “Farul” este într-un proces de modernizare. Cele două formaţii se află la a doua întâlnire din această vară, în urmă cu două săptămâni încheind la egalitate, scor 1-1, jocul disputat la Slobozia. Cu mulţi jucători experimentaţi în teren, în frunte cu fostul dinamovist Adrian Mihalcea, ialomiţenii au dat şi ieri o replică neaşteptat de puternică, în special în prima repriză. În ciuda ocaziilor ivite la ambele porţi, scorul a rămas neschimbat până la pauză. La reluare, oaspeţii au avut şansa de a deschide scorul, dar bara l-a salvat pe Toma. A urmat apoi un iureş al gazdelor, care au marcat de două ori în doar trei minute. Mai întâi, în min. 64, A. Neagoe a inventat o pasă perfectă pentru Buzea, iar centrarea acestuia a fost reluată de S. Chiţu în plasă, din careul mic. Golul al doilea a venit în min. 66, la capătul unui contraatac rapid purtat de Ivanovici, S. Chiţu şi M. Matei, primul finalizând după ce l-a depăşit pe portarul advers. Până la finalul întâlnirii, FC Farul a continuat să domine, dar tabela de marcaj nu s-a mai modificat, gruparea de pe litoral impunându-se cu 2-0.

BARBU, NEMULŢUMIT DE JOC. La finalul partidei, în ciuda victoriei, antrenorul principal al Farului, Ion Barbu, s-a declarat nemulţumit de prestaţia elevilor săi.

„Este bine că am reuşit să câştigăm, dar jocul mă nemulţumeşte în continuare. Am pus accentul foarte mult pe capitolul fizic, dar mai avem de lucrat la relaţiile de joc în cele două săptămâni rămase până la debutul sezonului. În mare parte m-am decis asupra formulei de start, dar mai am câteva posturi cu semnul întrebării. Încercăm mai multe variante, inclusiv în atac, şi vom decide care este mai bună”, a spus Ion Barbu. Tehnicianul constănţean a dezvăluit că în zilele următoarea se aşteaptă sosirea a doi jucători de la echipe din prima ligă, în timp ce la capitolul plecări se numără Radu Sascău, transferat liber de contract la Aerostar Bacău. FC Farul a evoluat în următoarea componenţă: G. Curcă (46 M. Toma) - Băjan (72 Niţescu), Stegaru, Gheară (67 E. Năstase), V. Sandu (46 I. Olteanu) - S. Chiţu (80 Al Paraschiv), Buzea, Ghenciu (65 Enghin), A. Neagoe (67 D. Popa) - Stoianof (60 Ivanovici), M. Matei. Următorul amical al constănţenilor este programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, cu Delta Tulcea.