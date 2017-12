FC Farul visează la o surpriză în Giuleşti

Cu moralul ridicat după succesul de sîmbătă, elevii lui Ion Marin se pregătesc pentru prima mare surpriză a returului. Constănţenii vor să încurce Rapidul, chiar în Giuleşti, în meciul programat mîine, de la ora 20.45, în etapa a 19-a a Ligii I. “Este un test de maturitate pentru mulţi dintre jucătorii Farului. Poate fi un capital de imagine pentru jucători, echipă şi club, mai ales că simţim şi nevoie de continuitate în privinţa rezultatelor pozitive. În plus, este şi o revanşă după ce în toamnă am pierdut la Constanţa cu un sec 2-0. Avem nevoie de organizare, concentrare şi angajament şi ne bazăm pe ambiţia jucătorilor tineri şi experienţa celor mai vechi la echipă. Oricum, ne vom apăra şansele cu mult curaj şi să nu se uite că am mai făcut surprize în Giuleşti”, a avertizat antrenorul Ion Marin. “Sper să-mi fie intrat în ritm şi să marchez în Giuleşti. Nu mergem să ne apărăm, pentru că vrem trei puncte. Sper să-l ridiculizez pe Maftei în duelul nostru direct”, a adăugat marea speranţă a fotbalului constănţean, Denis Alibec. “Mergem cu gînduri mari în Giuleşti, mai ales că avem încredere în forţele noastre după succesul cu buzoienii. Nu cred că Rapid este o echipă de temut, iar tinereţea echipei noastre reprezintă un avantaj. Ştiu că Djalovici a spus după meciul de la Bistriţa că vrea să continue seria golurilor, dar sper să le fi terminat. Oricum, la Bistriţa nu el a dat golul, ci Bistriţa şi-a marcat singură”, a spus şi fundaşul Florin Pătraşcu. “Rapid a avut mare noroc că a luat trei puncte în prima etapă din retur. Nu-mi este frică şi cred că va fi un meci deschis oricărui rezultat”, a întărit Ben Teekloh. “Ne propunem să nu plecăm învinşi, iar un rezultat bun ne-ar ridica în clasament”, a anunţat Cosmin Băcilă.

Gerlem ratează duelul cu Rapid

Faţă de partida cu Gloria Buzău, antrenorul Ion Marin a făcut trei schimbări în lotul de pe foaia de joc. Astfel, revenit după o etapă de suspendare, Florin Pătraşcu îi va lua locul lui Ion Barbu, Ben Teekloh a fost ales în detrimentul lui Vasile Păcuraru, în timp ce Cosmin Matei l-a înlocuit pe nigerianul Kehinde Fatai. Dacă ultimul s-a accidentat şi va lipsi o lună, iar Păcuraru nu a jucat prea mult în tur, a surprins absenţa lui Barbu, veteranul Farului pierzînd duelul cu slovenul Jan Pahor. “Barbu nu este accidentat, dar nu este în lot”, a explicat “Săpăligă”. Marele absent al grupării de pe litoral este Willian Gerlem, care şi-a amînat revenirea cu o săptămînă. “Gerlem va face deplasarea la Bucureşti, unde va efectua un nou control medical la doctorul Pompiliu Popescu. Brazilianul s-a antrenat normal miercuri seară, dar nu vrem să riscăm, astfel că va reveni abia în meciul împotriva Craiovei”, a spus tehnicianul constănţean.