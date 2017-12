FC Farul visează la primul succes în deplasare

După două meciuri consecutive fără victorie, FC Farul Constanţa şi-a propus să spargă gheaţa în meciul cu Gloria Buzău, programat sâmbătă, de la ora 12.00, în etapa a 12-a a Ligii a II-a la fotbal şi să obţină primul succes în deplasare din acest sezon.

„Am încredere în băieţi, iar înaintea antrenamentului am avut o discuţie mai lungă în vestiar şi le-am spus că ne aflăm în faţa unui joc important, care ne poate readuce în plutonul fruntaş. I-am avertizat să nu creadă că Gloria Buzău este o echipă slabă, chiar dacă se află pe ultima poziţie în clasament. Faptul că a pierdut ultimele cinci meciuri consecutiv se poate transforma într-un dezavantaj pentru noi, dacă nu ne vom concentra. În plus, câţiva jucători de la gazde au trecut pe la Farul şi vor evolua cu mai multă ambiţie. Ar fi ideal să bifăm prima victorie în deplasare din acest sezon, dar cel mai important este să nu pierdem”, a spus antrenorul Marian Pană. Tehnicianul constănţean se confruntă însă cu mari probleme de efectiv, Ştefan Ciobanu, Liviu Ştefan şi Alexandru Paraschiv fiind suspendaţi, în timp ce Robert Neagoe, contractură musculară, şi Ionuţ Călin, răcit, au şanse mari să fie apţi până la ora meciului. „Cea mai mare problemă este în ofensivă, dar trebuie să găsim soluţii. Sunt jucători importanţi, dar nu vom avea nicio scuză dacă ne întoarce cu mâna goală de la Buzău”, a adăugat tehnicianul Farului. Întâlnirea de sâmbătă ar putea însemna ultima şansă pentru unii jucători de a-l convinge pe Marian Pană că merită să rămână şi în lotul pentru retur. „Un jucător poate să apară în echipă şi să-şi pună amprenta într-un meci decisiv, iar în acest caz va mai primi o şansă. Mi-am făcut o idee despre lot şi ştiu că Farul are mulţi jucători buni, de caracter, dar mai sunt unii care nu conştientizează că fotbalul este o meserie şi nu-şi pot bate joc de el”, a explicat Pană.

OPTIMISM ÎN VESTIAR. Printre candidaţii la un loc de titular pentru sâmbătă se află fundaşul central Ionel Posteucă şi mijlocaşul Denis Husein, ambii rezerve în meciul cu Delta Tulcea. „Sperăm să ne întoarcem de la Buzău cu trei puncte care să ne ţină aproape de plutonul fruntaş. Mi-aş dori să scăpăm fără gol primit şi să marcăm cât mai mult. Oricum, indiferent de rezultat, cred că este prematur să vorbim despre distanţarea unor echipe în fruntea clasamentului, pentru că în retur se pot schimba multe”, a explicat Posteucă. „Este un meci foarte important şi trebuie să luptăm pentru cele trei puncte. Am tras tare la antrenamente în această săptămână, atmosfera este bună în vestiar şi ne dorim să ne întoarcem învingători de la Buzău”, a completat Husein.