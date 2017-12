FC Farul visează la Steaua în Cupa României

După un debut dezamăgitor în campionat, FC Farul şi-au luat revanşa în Cupa României, calificându-se în “şaisprezecimile” competiţiei, în urma victoriei cu 1-0 din fieful formaţiei din Liga a III-a, CS Baloteşti. Succesul a adus multă bucurie în tabăra constănţeană, mai ales că gruparea de pe litoral a abordat partida cu o echipă formată din juniori şi jucătorii folosiţi mai puţin în campionat. “Majoritatea celor trimişi în teren au sub 21 de ani. În plus, din lot au făcut parte şase juniori, iar câţiva au şi fost introduşi pe parcursul jocului. Sunt foarte bucuros pentru că aceşti copii au jucat cu multă determinare, s-au dăruit şi, chiar dacă au mai şi greşit, iar jocul nu a fost unul extraordinar, au arătat o atitudine de luptători”, a spus unul dintre finanţatorii Farului, Marian Diaconescu. Oficialul constănţean speră ca în “şaisprezecimi” formaţia pregătită de Alin Artimon şi Ion Barbu să evolueze pe teren propriu împotriva unei echipe de top din Liga I. “În primul rând, ne dorim să jucăm la Constanţa. Apoi, am prefera una dintre echipele bune din prima ligă, Steaua, Dinamo, CFR Cluj, Rapid sau FC Vaslui. Ar fi o reţetă financiară bună pentru club, dar mai ales am oferi fanilor, pe care i-am simţit mereu aproape de noi, ocazia să vadă un meci frumos. Indiferent de adversar, vom aborda partida cu formula de bază. În Cupa României apar mereu surprize, iar o calificare în optimi ar însemna o bucurie imensă pentru noi toţi”, a adăugat Diaconescu. Până la meciul din “şaisprezecimi”, programat pe 25 sau 26 septembrie, constănţenii au sâmbătă o misiune extrem de dificilă, întâlnind pe teren propriu una dintre candidatele la promovare, Delta Tulcea, în etapa a treia a Ligii a II-a. “Va fi un meci dificil, mai ales că suntem într-o situaţie grea, dar am încredere în echipă şi în antrenori. Am văzut o schimbare în jocul de la Otopeni faţă de cel din prima etapă, iar jucătorii au arătat multă dorinţă de a învinge. În inferioritate numerică, ne-am creat patru ocazii de a marca, dintre care două bare”, a spus Daiconescu.