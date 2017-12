FC Farul vizează al doilea succes consecutiv

Intrată din nou în cărţile promovării în prima ligă după succesul de la Buzău, FC Farul Constanţa este obligată să învingă pe FC Snagov, în partida programată mâine, de la ora 17.00, pe teren propriu, în etapa a 13-a a Ligii a II-a la fotbal, pentru a se menţine în plutonul fruntaş din Seria 1. „Este un joc foarte important, pe care ne dorim să-l câştigăm. Ne-am propus să legăm două victorii consecutive şi să rămânem la +3 în clasamentul adevărului, ceea ce ne-ar consolida poziţia fruntaşă din Seria 1. FC Snagov are jucători tehnici şi rapizi, extrem de motivaţi, dar are şi slăbiciuni şi trebuie să le speculăm”, a spus antrenorul Marian Pană, care nu se teme de arbitraj, chiar dacă a fost suspendat două etape după ce a fost eliminat în jocul cu Delta Tulcea: „Am văzut meciul disputat de FC Snagov la Năvodari, unde au fost foarte multe decizii contestate de ambele părţi. Nu ne gândim însă la arbitraj, ci la jocul nostru, şi nu vrem să plecăm la drum cu idei preconcepute”. Tehnicianul Farului a recunoscut că trei victorii consecutive în etapele rămase din actualul tur de campionat ar aduce multă încredere în tabăra echipei de pe litoral în lupta pentru promovarea în Liga 1. „Să luăm nouă puncte ar însemna o perspectivă şi o speranţă pentru FC Farul. Am spus, de la început, că doar jocul şi rezultatele pot atrage spectatorii la stadion şi determina alţi investitori să vină alături de actuala conducere”, a explicat Pană. „Sunt convins că FC Snagov nu a acumulat punctele din clasament degeaba şi va fi un meci echilibrat. Numele echipei şi parcursul în prima ligă de-a lungul timpului ne obligă să jucăm fiecare meci la victorie. Dacă învingem, vom face rocadă în clasament cu adversarii de vineri”, a adăugat mijlocaşul Robert Neagoe, care a făcut şi o scurtă analiză a duelului pentru promovare din Seria 1: „Cele mai multe echipe au arătat acelaşi gen de fotbal, dar nu cred că este vreuna pregătită să lupte cu echipele din prima ligă. Mai sunt destule etape până la final şi cine va munci mai mult şi va greşi mai puţin va promova”. Neînvins în ultimele două partide, portarul Cornel Cernea speră ca FC Farul să bifeze al doilea succes consecutiv: „Ar fi bine să continuăm seria meciurilor fără gol primit, dar important este să câştige echipa. Nu ne temem de FC Snagov. Cu o atitudine potrivită şi un pic de şansă putem lua cele trei puncte”.