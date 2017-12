FC Farul vrea măcar un egal la Brăila

Intrată în lupta pentru promovare după cinci meciuri fără înfrângere, FC Farul Constanţa speră să continue seria bună şi să obţină măcar un punct din partida cu CF Brăila, programată sâmbătă, de la ora 12.00, în deplasare, în etapa a 9-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1.

„Va fi un meci dificil, dar avem ocazia de a ne îmbunătăţi adevărul. Ne dorim să luăm patru puncte din cele două partide consecutive în deplasare şi ar fi bine ca primele trei să vină sâmbătă. Vom întâlni o echipă agresivă, cu jucători experimentaţi, precum Borbely şi Pălimaru. Nu este la îndemâna oricui să întoarcă rezultatul, cum au făcut-o brăilenii cu CSMS Iaşi, când au revenit în ultimele minute ale întâlnirii. Tot pe final au câştigat şi etapa trecută, aşa că trebuie să fim foarte atenţi. Va fi un joc de luptă, între două echipe care aleargă foarte mult şi se bat pentru fiecare minge, şi sper ca rezultatul să ne fie favorabil. Am văzut finala europeană la tenis de masă, în care fetele noastre au jucat extraordinar, au condus jocul atacând în permanenţă, însă olandezele au pus de fiecare dată mingea pe masă şi pe final s-au impus. De multe ori, acelaşi lucru se întâmplă şi în fotbal şi nu câştigă echipa care atacă. Important este să ne facem jocul, să stăm bine în teren, să avem răbdare şi să punctăm când avem ocazia. Avem cinci meciuri consecutive fără înfrângere, iar victoriile aduc victorii”, a spus antrenorul Farului, Marian Pană. Şi jucătorii sunt optimişti după rezultatele din ultimele etape. „Sperăm să repetăm rezultatul din sezonul trecut, când ne-am impus cu 1-0, dar sunt sigur că jocul va fi diferit. Au atacanţi experimentaţi, pe care trebuie să-i anihilăm. Brăilenii nu au pierdut niciun punct pe teren propriu în acest campionat, dar suntem optimişti şi sperăm să ne întoarcem acasă cu cel puţin un punct. Nu trebuie să mergem cu nasul pe sus, ci să rămânem o echipă muncitoare. Dacă vom lua patru puncte în următoarele două jocuri ajungem la +5 în clasamentul adevărului şi ne batem pentru şefia Seriei I”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Liviu Ştefan. „S-a schimbat foarte mult echipa faţă de acum două sezoane, când eram la Brăila. Nu cred că au mai rămas mai mult de trei-patru jucători. Va fi greu de câştigat, dar sper să spargem gheaţa şi să fim primii care înving la Brăila în acest sezon. Îmi doresc să marchez, dar important este să câştige echipa. În returul campionatului trecut am înscris de două ori, dar am pierdut”, a adăugat mijlocaşul Robert Stăncioiu, sosit la FC Farul chiar de la adversara de mâine.