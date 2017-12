FC Farul vrea punct(e) la Tulcea

După un început dificil de sezon, din cauza problemelor cu care echipa constănţeană s-a confruntat în această vară, FC Farul pare să-şi regăsească din ce în ce mai mult cadenţa din anii trecuţi. Cu un lot în care tinereţea a făcut pereche bună cu experienţa unor jucători precum Liviu Ştefan, Paşcovici şi Barbu, antrenorul principal Ioan Sdrobiş a reuşit să formeze la Constanţa o echipă capabilă să se bată cu orice adversar din liga secundă. Mai mult, au fost acumulate 16 puncte în primele etape, mult mai mult decât şi-ar fi închipuit probabil chiar şi cei mai optimişti dintre susţinătorii Farului. După ce a reuşit, în premieră, să înscrie două goluri într-o partidă din acest sezon, în victoria cu Steaua II Bucureşti, scor 2-0, fariştii speră să repete isprava şi în confruntarea de sâmbătă, din etapa a 13-a, în deplasare cu Delta Tulcea. „Mă bucur că am reuşit să nu primesc gol în ultimul meci şi sper ca acelaşi lucru să se întâmple şi în partida de la Tulcea. Jucătorii vechi din lot m-au încurajat mereu şi acest lucru mi-a dat încredere. În plus, înaintea fiecărei partide vorbesc cu tatăl meu şi îmi oferă mereu sfaturi care mă ajută în timpul meciului. La Tulcea ne aşteaptă un meci dificil, dar putem să obţinem victoria. Şi Delta are mulţi jucători tineri şi putem să spargem gheaţa în deplasare şi să înscriem de două ori. Cel mai periculos jucător al Deltei Tulcea cred că este Ştefan Ciobanu, dar avem o apărare care se descurcă foarte bine“, consideră portarul Alexandru Răuţă.

OBIECTIV: MINIMUM 5 PUNCTE. FC Farul pare să-şi fi stabilit şi obiectivul pentru ultimele 3 etape rămase până la finalul turului, dorindu-se obţinerea a minimum 5 puncte din partidele cu Delta Tulcea (în deplasare), FC Snagov (acasă) şi Astra Giurgiu (în deplasare). „Bineînţeles că ne-am dori trei victorii în ultimele trei partide, însă cred că şi dacă vom obţine măcar cinci puncte, atunci toată lumea va fi mulţumită. Avem însă puterea să realizăm şi mai mult, iar primul pas spre acest lucru va fi chiar sâmbătă, la Tulcea. Trebuie să le aruncăm “ghiuleaua“ şi să ne întoarcem cu cele trei puncte. Jocul nostru este din ce în ce mai bun şi trebuie să profităm de acest lucru. Dacă vom marca măcar un gol la Tulcea, atunci şansele de a pleca neînvinşi vor fi mult mai mari. Altfel, este foarte greu să obţii un punct fără să înscrii în deplasare“, a precizat antrenorul secund Ion Barbu. La antrenamentul de ieri nu au participat Buzea şi B. Rusu, primul fiind în continuare accidentat, iar cel de-al doilea, menajat.