FC Farul vrea să dea lovitura la Tulcea

Pornită pe un drum nou în această iarnă, FC Farul Constanţa şi-a propus să continue seria rezultatelor bune din deplasare cu un succes sâmbătă, de la ora 11.00, în fieful uneia dintre formaţiile cu pretenţii la promovare din Seria 1, Delta Tulcea, în etapa a 18-a a Ligii a II-a la fotbal. Mulţumit de atitudinea jucătorilor săi în acest debut de retur, antrenorul Alin Artimon este convins că echipa sa poate creşte valoric de la meci la meci.

„Tulcea este o echipă bună, redutabilă pe teren propriu, o echipă de combinaţie şi construcţie, mai matură şi cu alt obiectiv, promovarea. Pentru noi este însă un joc extrem de important. Mai mult decât cele trei puncte contează foarte mult felul în care va evolua echipa. Trebuie să creştem de la meci la meci şi să folosim aceste meciuri tari din debutul returului pentru a ne consolida jocul. Avem nevoie să obţinem puncte, dar şi să creştem valoric. După un prim test, am avut reacţii pozitive. Personal, sunt relativ mulţumit de acest start, dar ştiu că putem mai mult. Faptul că vor fi şi mai multe soluţii în privinţa lotului înseamnă că lucrurile vor sta şi mai bine. Indiferent de rezultatul de la Tulcea, trebuie să gestionăm corect situaţia. Primul nostru obiectiv în retur este să adunăm puncte, iar al doilea să construim. Nu le-am cerut niciodată jucătorilor să ţintească un singur punct. Grupul are nevoie să crească şi să se înveţe cu victoriile. Sunt foarte mulţumit că în primele patru etape avem adversari cu pretenţii, pentru că ne călim pentru celelalte partide. După acest start, lucrurile par să se fi echilibrat în Seria 1. De altfel, Săgeata este singura echipă care a adunat punctaj maxim, iar în această situaţie clasamentul s-a strâns. Cred că vor fi în continuare surprize, iar favoritele vor avea de suferit. Sper să se întâmple aşa şi sâmbătă, la Tulcea”, a spus tehnicianul constănţean, care se confruntă cu probleme de lot: „Bumbac doar ce a început alergările şi nu este complet refăcut, Coteanu s-a reaccidentat în această săptămână şi nu va fi oprit în lot, iar Săceanu este suspendat. Am reuşit să-i legitimăm pe Mucsi şi Fuchs, iar unul dintre ei va face parte din lot, în timp ce Stoianof revine după o etapă de suspendare”. Un alt absent este fundaşul dreapta Robert Băjan, aflat la lotul naţional al României under 18.