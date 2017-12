FC Farul vrea să scape de “lanterna roşie”

Ajunsă pe ultimul loc în clasament Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa speră să scape de “lanterna roşie” până la finalul turului. Constănţenii au ocazia de a face un prim pas în această direcţie sâmbătă, de la ora 11.00, când vor întâlni, pe teren propriu, nou-promovata Unirea Slobozia, în etapa a 12-a.

„Sperăm să învingem sâmbătă, mai ales că este ultimul meci pe teren propriu din acest tur de campionat, şi să scăpăm de ultimul loc. Este o perioadă grea. Noi, antrenorii, jucătorii şi conducătorii, am adus echipa în această situaţie şi tot noi trebuie să o redresăm. Pentru mine este foarte dureros, pentru că sunt de mulţi ani la Farul, dar nu-mi amintesc să fi fost pe ultimul loc. Vom juca împotriva unei nou-promovate, care are în componenţă şi jucători cu experienţă, dar ne propunem să luăm cele trei puncte. Am jucat de două ori cu ialomiţenii în perioada de pregătire şi avem un mic plus, pentru că am făcut egal la ei şi i-am învins la Constanţa. Vom lua măsuri să-l blocăm pe Mihalcea, dar şi pe ceilalţi jucători din ofensiva oaspeţilor”, a spus secundul Ion Barbu.

„Este un meci pe care trebuie să-l câştigăm cu orice preţ, pentru că am ajuns la minus şase la adevăr şi trebuie să părăsim ultimul loc al clasamentului, care nu ne face cinste. Nu ştiu de ce trecem prin această perioadă de lipsă de rezultate, mai ales că ne antrenăm bine şi am avut evoluţii destul de bune. Poate pentru că, după ce primim gol, nu reuşim să ne revenim. Poziţia din clasament este ruşinoasă, ţinând cont de valoarea jucătorilor, de suporteri, dar şi de faptul că Farul nu este un club oarecare. Nu ne va fi uşor sâmbătă, dar nu mă tem de Mihalcea, chiar dacă este un jucător cu multă experienţă”, a adăugat fundaşul Ionuţ Ţabără. Gruparea de pe litoral nu-l va putea folosi în meciul cu Unirea Slobozia pe fundaşul Stegaru, care s-a accidentat la genunchi, săptămâna trecută, la Tîrgovişte şi nu s-a antrenat în ultimele zile.