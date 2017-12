FC Farul vrea şase puncte în ultimele două partide

FC Farul Constanţa şi-a stabilit un obiectiv clar pentru ultimele două partide din acest tur de campionat: victorii cu FC Snagov, pe teren propriu, şi cu Astra II Giurgiu, în deplasare. Cele două partide se vor desfăşura la o distanţă de doar trei zile, FC Farul solicitând devansarea întâlnirii din ultima etapă, de la Giurgiu. „Noi intrăm la orice meci doar cu gândul de a câştiga. Nu ne putem propune mai puţin de la niciun meci. În ceea ce priveşte meciul din ultima etapă, am solicitat clubului Astra ca întâlnirea din ultima etapă, care ar fi trebuit să se desfăşoare sâmbătă, 4 decembrie, să aibă loc marţi, 30 noiembrie, de la ora 14.00. Astra a fost de acord cu acest lucru, am înştiinţat apoi şi Federaţia Română de Fotbal şi am primit acceptul federaţiei. Am dorit acest lucru pentru a încheia turul mai repede şi a le oferi astfel o vacanţă mai lungă jucătorilor, dar şi pentru a avea mai mult timp să găsim soluţii pentru unele surse de finanţare“, a declarat preşedintele FC Farul, Relu Damian, în cadrul unei conferinţe de presă. Conducerea administrativă şi cea tehnică au stabilit şi data la care vor fi reluate antrenamentele după perioada de Sărbători, “marinarii“ urmând să revină la pregătire, în funcţie de unele aspecte ce trebuiesc clarificate, pe 12 sau 17 ianuarie 2011. Preşedintele Farului şi-a manifestat şi nemulţumirea faţă de modul în care autorităţile s-au comportat faţă de suporterii constănţeni care au încurajat echipa la meciul de la Tulcea. „Nu sunt absolut deloc de acord cu violenţa, indiferent dacă sunt sau nu motive. Nu mi s-a părut normală reacţia autorităţilor care au socotit la general un incident în care doar anumite persoane erau, probabil, vinovate“, a precizat Damian.

Astăzi, de la ora 16.30, în Seria I a ligii secunde, se va disputa primul meci al etapei a 14-a, derby-ul dintre Ceahlăul Piatra Neamţ (locul 1, 31p) şi Concordia Chiajna (locul 3, 28p).