FC Farul vrea trei puncte

Aflată la doar un punct de locul secund al clasamentului Seriei I, FC Farul nu are voie să facă paşi greşiţi în disputa cu Steaua II, programată duminică, de la ora 13.00, în deplasare, în etapa a 16-a a Ligii a II-a. “Mergem la Bucureşti pentru victorie, singurul rezultat care ne menţine cu şanse clare în lupta pentru promovare. Steaua II este o echipă tânără şi va juca sub presiune, dar ambiţiile noastre sunt şi mai mari”, a explicat antrenorul secund Constantin Gârjoabă. “Avem nevoie mare de victorie, pentru că, personal, îmi doresc să promovăm de pe primul loc. Suntem obosiţi fizic şi psihic, dar, chiar dacă aşteptăm vacanţă, trebuie să trecem cu bine peste cele două meciuri rămase din tur”, a adăugat fundaşul Vasile Păcuraru. Fără Papp (suspendat), Diogo şi Cristocea (ambii accidentaţi), antrenorul principal Gheorghe Butoiu ar putea folosi următoarea formulă de start: Sardescu - Măţel, Păcuraru, I. Barbu, Mendy - Soare, B. Andone, Teekloh, C. Matei - Rusmir, Chico. Arbitri: Cristian Sava Găină (Bacău) - Lucian Sârbu şi Dănuţ Dumitru (ambii din Focşani).

Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti, Victoria Brăneşti - Săgeata Stejaru, Tricolorul Breaza - FC Botoşani, CSM Rm. Sărat - Cetatea Suceava, Gloria Buzău - Sportul Studenţesc, Dunărea Giurgiu - FC Snagov, Dunărea Galaţi - FCM Bacău; duminică, ora 11.00: Delta Tulcea - Dinamo II; ora 13.00: Steaua II - FC Farul.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 15 10 4 1 33-11 34 (+10)

2. Sportul 15 8 3 4 29-12 27 (+3)

3. Săgeata Stejaru 15 8 3 4 19-13 27 (+6)

4. Chiajna 15 8 2 5 21-12 26 (+2)

5. Delta Tulcea 15 7 5 3 16- 8 26 (+5)

6. FC FARUL 15 8 2 5 20-14 26 (+2)

7. Petrolul Ploieşti 15 6 6 3 22-11 24 (0)

8. FC Snagov 15 5 4 5 25-20 22 (-2)

9. FCM Bacău 15 6 3 6 26-24 21 (0)

10. FC Botoşani 15 6 3 6 15-15 21 (-3)

11. Dunărea Giurgiu 15 5 5 5 14-16 20 (-1)

12. Dunărea Galaţi 15 6 1 8 12-18 19 (-2)

13. Steaua II 15 3 8 4 13-13 17 (-4)

14. Gloria Buzău* 15 6 5 4 19-17 15 (+2)

15. Cetate Suceava 15 2 7 6 14-23 13 (-11)

16. Dinamo II 15 3 1 11 15-30 10 (-14)

17. Breaza 15 4 0 11 9-32 9 (-12)

18. CSM Rm. Sărat 15 2 2 11 3-36 8 (-13)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut