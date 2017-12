FC Farul țintește promovarea în Liga 1

Grație unei campanii impresionante de achiziții, FC Farul Constanța își schimbă obiectivul pentru noul sezon al Ligii a 2-a, care va începe la 29 august. Constănțenii iau în calcul implicarea în lupta pentru promovarea în prima ligă, ținând cont că au în acest moment unul dintre cele mai bune loturi din Seria 1 a eșalonului secund. Conducerea grupării de pe litoral l-a convins pe căpitanul Florin Pătrașcu (fundaș central) să semneze un nou contract, iar la începutul acestei săptămâni a parafat angajamente cu Adrian Pătulea (atacant), Sorin Chițu (atacant) și Daniel Barna (fundaș stânga). Vineri, alte patru nume, Mihai Nicorec (mijlocaș dreapta), Răzvan Pădurețu (mijlocaș central), Epaminonda Nicu (fundaș dreapta) și Alin Pătrașcu (mijlocaș central), jucători cu o carte de vizită impresionantă, au ajuns la un acord cu formația constănțeană.

În vârstă de 29 de ani, Nicorec poate evolua ca mijlocaș dreapta sau mijlocaș central, a câștigat titlul în Ungaria, în 2013, cu ETO Gyor, a dat probe la Ajax Amsterdam și are două goluri marcate în UEFA Europa League. Ajuns la 34 ani, Pădurețu are în palmares un titlu de campion cu Unirea Urziceni, a evoluat în grupele Ligii Campionilor și are o selecție în echipa națională. Campion și el cu Unirea Urziceni, Epaminonda Nicu, în vârstă de 35 de ani, a jucat în același sezon, alături de Pădurețu, în cea mai puternică întrecere intercluburi din Europa.

În schimb, Alin Pătrașcu vine din liga secundă, de la ACS Berceni, dar jocul său din campionatul trecut i-a impresionat pe oficialii constănțeni. Un alt nume important, Vasilică Cristocea (mijlocaș ofensiv), se antrenează sub comanda lui Constantin Gache și se speră ca și el să semneze un contract în zilele următoare.

„Până marți vom finaliza negocierile cu toți jucătorii și se vor semna contractele. Cam aceasta a fost campania de achiziții, rămânând doar să găsim și cei doi jucători tineri pe care regulamentul ne obligă să-i avem pe teren. În zilele următoare încercăm să perfectăm și un cantonament la munte. În aceste condiții, noul obiectiv este promovarea în prima ligă”, a anunțat președintele FC Farul, Auraș Brașoveanu.

Sâmbătă, de la ora 11.00, formația constănțeană va susține primul amical din această vară, întâlnind, pe stadionul „Farul”, echipa Înainte Modelu (județul Călărași), din Liga a 3-a.

Începând de luni, 27 iulie, suporterii FC Farul vor putea achiziționa abonamente pentru sezonul 2015-2016: 100 lei - tribune, 50 lei - peluze. Cei care vor cumpăra abonamente până la 22 august vor primi în plus și un abonament gratuit în același sector. Toți posesorii de abonamente vor primi la primul meci și o fotografie a lotului cu autografele jucătorilor.