FC Liverpool, cea mai mare provocare pentru Klopp

Antrenorul german Jurgen Klopp a declarat că preluarea conducerii tehnice a formaţiei FC Liverpool reprezintă unul dintre cele mai bune momente din viaţa lui şi a precizat că a fost impresionat de experienţa de pe „Anfield” și de atmosfera creată de suporterii „cormoranilor” atunci când a venit cu Borussia Dortmund pentru un meci amical, în 2014, informează BBC.

„Sunt foarte emoţionat. Am vrut să văd, să simt, să miros. Când am venit aici cu Dortmund, cu un an în urmă, am fost impresionat de istoria clubului. Este un loc special şi istoric. Iubesc fotbalul, iar intensitatea fotbalului în Liverpool este foarte, foarte bună pentru mine. M-am gândit întotdeauna la Anglia şi la a lucra aici pentru stilul de fotbal, iar Liverpool a fost prima opţiune”, a declarat Klopp.

Fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund consideră că a fi antrenor la Liverpool reprezintă cea mai mare provocare şi cel mai interesant job din fotbal: „Nu am fost niciodată un tip care să aleagă drumul uşor. Aceasta este cea mai mare provocare în fotbal. Este cel mai interesant job în lumea fotbalului. Am citit în ziare că este un dezastru, dar suntem la numai şase puncte de primul loc. E interesant că nimeni nu este mulţumit sau răbdător. Trebuie să ne gândim la ce să schimbăm. Aceasta este treaba mea. Ştiu ce vreau. Mai întâi trebuie să vorbesc cu jucătorii să găsim o cale comună. O vom găsi şi cine va dori să facă ce propun eu îmi poate deveni un bun prieten. Şi nu e un lucru aşa rău să fii prieten cu mine”.

Klopp vrea ca noua sa echipă să joace la maximum fiecare partidă, iar fotbaliştii să evolueze cu sufletul, pentru a transforma FC Liverpool în cea mai bună formaţie din lume. „Sunt aici pentru că eu cred în potenţialul echipei. În acest moment, nu suntem cea mai bună echipă din lume, dar cui îi pasă? Dorim să devenim cea mai bună echipă din lume. Sunt probleme care trebuie rezolvate, dar avem buni fundaşi, mijlocaşi şi atacanţi. Să câştigi este important, dar e şi cum câştigi şi cum joci. Cred într-o filosofie de joc foarte emoţională, foarte rapidă şi foarte puternică. Echipa mea trebuie să joace cu acceleraţia la podea şi să evolueze la maximum în fiecare meci. Este important să avem o filosofie de joc care să reflecte mentalitatea noastră, clubul şi să ofere o direcţie clară de urmat. Tactic, bineînţeles, dar tactic cu o inimă mare”, a spus antrenorul.

FC Liverpool a anunţat, joi, pe site-ul oficial, că noul antrenor al echipei este Jurgen Klopp. Potrivit presei engleze, germanul va primi un salariu de 15 milioane de lire sterline (aproape 20,5 milioane de euro) în trei ani. Tehnicianul Brendan Rodgers a fost demis, duminică, de la conducerea echipei FC Liverpool, după remiza, scor 1-1, în meciul din deplasare cu Everton, din etapa a 8-a a campionatului Angliei. Brendan Rodgers antrena formaţia FC Liverpool din 2012.