FC se pregăteşte pentru viitoarea migraţie din PDL

Preşedintele FC, Mihai-Răzvan Ungureanu consideră că priorităţile României în prezent nu sunt modificarea Constituţiei şi regionalizarea. „România are alte probleme pe care actualul Guvern trebuie să le rezolve. Vorbim despre susţinerea sectorului privat, despre reducerea fiscalizării”, a declarat Ungureanu. Fostul premier a uitat că cei care au îngropat sectorul privat au fost colegii lui din defuncta ARD. Începând cu 2008 şi până anul trecut, toate măsurile luate de Guvernele PDL au lovit atât în sectorul privat cât şi în cetăţenii României. Creşterea TVA la 24%, reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor, impozitarea pensiilor, diminuarea veniturilor pentru tinerele mame sau eliminarea sumelor pentru însoţitorii persoanelor cu handicap sunt doar câteva din măsurile de dreapta luate de PDL. Ungureanu a declarat că FC critică tot ceea ce s-a întâmplat în România ultimilor 20 de ani. „Noi chiar suntem altceva. Criticăm tot ce s-a întâmplat până acum”, a spus Ungureanu. În ceea ce priveşte regionalizarea, fostul premier acuză USL că nu face dezbateri publice pe această temă. „Este interesant cum toţi parlamentarii USL vorbesc despre regionalizare, despre modificarea Constituţiei, dar nu permit societăţii civile să participe la acest proces de regionalizare”, a spune Ungureanu. Ceea ce a uitat fostul premier este că USL a început discuţiile pe această temă anunţând că este un proces îndelungat care va dura până la sfârşitul anului, spre deosebire de PDL, care în 2011, în încercarea de a folosi regionalizarea în scop pur electoral, a venit cu proiectul de lege gata pregătit fără a întreba pe nimeni, fiind blocat de autorităţile locale. Dar Ungureanu nu face decât să transmită mesajul mentorului său, Traian Băsescu, căruia îi pregăteşte cât se poate de bine o variantă de partid, în cazul în care pe 23 martie la conducerea PDL nu va ajunge Elena Udrea. „Am schimbat strategia politică a partidului. Până acum am fost destul de conservatori în ceea ce priveşte accesul în partid, dar am observat că sunt foarte mulţi care vor să intre în această nouă construcţie politică. Nu excludem nici varianta primirii unor oameni cu notorietate, chiar şi după alegerile din PDL”, a afirmat Ungureanu.