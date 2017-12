FC Sevilla, în fața celui de-al treilea succes consecutiv în UEL

Miercuri seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), pe stadionul „St. Jakob-Park” din Basel, se va disputa finala UEFA Europa League, între echipele FC Liverpool și FC Sevilla. Formația engleză, pregătită de germanul Jürgen Klopp, va încerca să oprească trupa lui Unai Emery din drumul spre câștigarea celui de-al treilea trofeu consecutiv în această competiție. În plus, miza finalei este prezența în grupele UEFA Champions League în sezonul 2016-2017, învingătoarea urmând să obțină biletele pentru confruntările din cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Se anunță absențe importante în echipa „cormoranilor”, Mamadou Sakho fiind suspendat, iar Can și Origi sunt accidentați, în timp ce la FC Sevilla doi jucători au probleme medicale, Krohn-Dehli și Reyes.

UNAI EMERY: „SEVILLA PUNE MARE PREŢ PE ACEASTĂ COMPETIŢIE”

Unai Emery, antrenorul care a condus echipa FC Sevilla spre a treia finală consecutivă în UEL, a declarat că formaţia sa vrea să descopere bucuria supremă care vine după depăşirea unor momente de suferinţă, notează site-ul UEFA: „Sunt unele meserii în care te bucuri de suferinţă. Antrenorii şi fotbaliştii ştiu că au un job în care găseşti fericirea, eliberarea, după ce te străduieşti să depăşeşti un adversar. Este o luptă şi, evident, nu una plăcută”. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a vorbit despre magia acestei competiţii şi despre filosofia sa în legătură cu fotbalul: „Sevilla pune mare preţ pe această competiţie. Trebuie să vii cu multă calitate şi să te ridici deasupra tuturor provocărilor care apar de-a lungul acestei competiţii lungi. Suntem foarte concentraţi şi flămânzi de victorie şi glorie, chiar dacă am mai câştigat acest trofeu. Trebuie să avem posesia mingii şi să fim agresivi”. Emery consideră că prezenţa în grupele viitoarei ediţii din Liga Campionilor este un premiu excepţional, care motivează din start: „Este o mare provocare. Liverpool este un adversar de calibru, cu o istorie deosebită şi care a arătat o formă maximă în UEFA Europa League. Sunt sigur că vor fi foarte mulţi suporteri ai lui Liverpool prezenţi la finală”.

JÜRGEN KLOPP: „DACĂ PRESIUNEA ESTE MAI MARE, SUNT MAI RELAXAT”

De cealaltă parte, Jurgen Klopp, antrenorul echipei Liverpool, a declarat că nu simte presiunea înaintea unui eveniment cu miză mare pentru formaţia sa, menționează site-ul UEFA. La doar şapte luni după ce l-a înlocuit pe Brendan Rodgers ca manager al lui Liverpool, Klopp are şansa de a câştiga un trofeu major cu echipa engleză. Miza este foarte mare, dar germanul în vârstă de 48 de ani susţine că modalitatea perfectă de a câştiga un meci important este să se bucure de el. „Când am venit la Liverpool nu-mi imaginam că vom disputa o finală europeană, pentru că mai era un drum lung. Dar îmi place această competiţie. Am trăit nişte nopţi minunate pe Anfield, iar echipa mea a avut nişte performanţe fabuloase. Sunt mândru de jucătorii mei, pentru că a fost un parcurs dificil. Nu este niciodată simplu să ajungi într-o finală”, a spus Klopp. Antrenorul echipei Liverpool a vorbit şi despre adversarul din finală: „Sunt şanse 50-50. Sevilla este foarte competitivă şi va fi greu să jucăm împotriva lor. Sunt buni pe contraatac şi în apărare. Au foarte multă experienţă, sunt destul de sigur că media de vârstă din lotul lor este cu doi-trei ani mai mare decât la noi. Mă aştept la un meci intens, va fi o luptă, dar nu poţi câştiga o cupă doar dacă joci puţin fotbal”.

FINALA VA FI URMĂRITĂ DE 160 DE MILIOANE DE TELESPECTATORI

UEFA a anunţat că finala UEFA Europa League dintre FC Liverpool și FC Sevilla va fi transmisă în 100 de ţări. La finală s-au acreditat 500 de jurnalişti şi 120 de fotografi. Transmisia finalei UEL va fi asigurată de compania „Schweizer Radio und Fernsehen”, cu 35 de camere, inclusiv un „Spidercam”, care vor acoperi 40 de poziţii. 600 de tehnicieni ai televiziunilor acreditate la UEFA vor munci la evenimentul programat miercuri seară, pe arena „St. Jakob-Park” din Basel.

Cele două echipe care vor lupta pentru câștigarea trofeului au acelaşi sponsor tehnic și vor folosi primul echipament: roşu complet pentru FC Liverpool şi alb complet pentru FC Sevilla.