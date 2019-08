FC Viitorul - FC Botoșani, duel între două echipe neînvinse în actualul sezon

Stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui luni seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), meciul dintre formațiile FC Viitorul Constanţa și FC Botoşani, din etapa a cincea a Ligii 1 la fotbal. Un duel intre două echipe neînvinse în actualul sezon, iar jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi sunt avertizați că vor înfrunta un adversar valoros, care s-a impus în deplasare și în fașa celor de la FCSB.

„Botoșani este o echipă în formă, care are lucrurile foarte bine puse la punct. Cu siguranță o să avem un meci greu. Trebuie să fim foarte concentrați. Am început bine campionatul și sper să câștigăm, să luăm cele trei puncte și să fim cât mai sus în clasament. Important este ca eu să îmi fac treaba, în primul rând, defensiv și dacă mai vine și câte un gol cu atât mai bine. Important este că noi am început bine, e cel mai bun start al nostru de când suntem în liga întâi și asta e tot ce contează și sper să o ținem pe linia aceasta” - Sebastian Mladen.

„Un meci destul de greu, cu o echipă care atacă rapid. Ne gândim să obținem trei puncte. Obiectivul meu personal niciodată nu o să fie în fața obiectivului echipei. Contează foarte mult să obținem victoria. Așteptam să am un început bun de sezon. E vorba de muncă. Sunt mijlocaș, cât îmi fac treaba pentru echipă este lucrul care contează cel mai mult” - Eric de Oliveira.

„Un meci împotriva unui adversar foarte bun, care a arătat un fotbal agresiv, a marcat goluri. Vom avea un meci foarte dificil. Ne dorim să avem capacitatea să ne impunem și la final să luăm cele trei puncte. Avem ca obiectiv în fiecare meci să jucăm la victorie. E doar un început foarte bun al nostru. Nu contează cum începi, contează cum termini. Drumul e lung. Noi arătăm bine” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

Clasament: 1. CFR 13p (golaveraj: 13-3), 2. Iaşi 11p (6-1), 3. FC VIITORUL 10p (11-4), 4-5. Craiova şi Mediaş 9p (7-4), 6. Botoşani 8p (9-7), 7. Astra 7p (6-6), 8. Sepsi 4p (3-3), 9. FCSB 4p (5-7), 10. Hermannstadt 3p (7-10), 11. Clinceni 3p (8-14), 12. Dinamo 3p (4-12), 13. Voluntari 2p (2-6), 14. Chindia 1p (4-11).