FC Viitorul - FC Botoșani, finala pentru play-off-ul Ligii 1

Etapa a 26-a din Liga 1 la fotbal, ultima a sezonului regulat, programează duminică, de la ora 17.00, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, întâlnirea dintre formațiile FC Viitorul Constanța (locul 7, 35 de puncte) și FC Botoșani (locul 6, 36 de puncte). O adevărată finală pentru play-off, jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi având doar varianta victoriei pentru a ajunge în play-off, în timp ce oaspeții au și varianta unei remize, însă depind în acest caz și de rezultatul din partida FC Hermannstadt - CSM Politehnica Iași (locul 8, 34 de puncte).

Atmosfera în tabăra Viitorului este una foarte bună, după ce echipa pregătită de Gheorghe Hagi a regăsit drumul spre gol şi a obţinut calificarea în semifinalele Cupei României, învingând cu 3-2 pe FC Hermannstadt, iar pentru confruntarea de duminică există un singur cuvânt în tabăra formaţiei constănţene: VICTORIA!

„E un meci decisiv. Trei puncte. Jucăm acasă. Trebuie să câştigăm. Fotbalul este un sport colectiv şi nu cred că se rezumă doar la un fotbalist. Nu contează cum şi în ce minut marcăm, contează să marcăm un gol mai mult decât adversarul şi să ajungem în play-off” - Ianis Hagi, căpitan FC Viitorul.

„Nu trebuie să ne lăsăm copleşiţi de miza partidei. Îmi doresc să facem un joc foarte bun şi să luăm cele trei puncte. Mâine va trebui să fim foarte pozitivi şi determinaţi. În asemenea meciuri fiecare jucător trebuie să fie conştient singur de importanţa partidei” - Bogdan Ţîru.

„Este un meci important, decisiv, unde o singură variantă, aceea de a lua trei puncte. Ne-am pregătit toată săptămâna pentru acest meci. Lucrurile sunt în regulă, i-am văzut bine pe jucători, sunt conectaţi şi fiecare e motivat. Sperăm să facem un meci bun. Întâlnim o echipă care stă foarte bine în teren, care e reactivă, care are anumite atuuri importante pe care sper să le blocăm şi să nu le dăm oportunitatea să dezvolte jocul lor, dar lucrul cel mai important este jocul nostru. Trebuie să ştim să atacăm, să ştim să producem fotbal, să marcăm goluri şi să facem un meci foarte bun. Din ce am simţit toată săptămâna lucrurile sunt bune, am încredere mare că vom face un meci foarte bun. Sper să fiu inspirat în alegerile pe care le fac. Trebuie să avem ideile foarte clare, ce trebuie să facem în teren. Fiecare minut contează. Să fim echilibraţi. Să facem un meci mare. Echipele să joace fotbal şi arbitrul să-şi facă treaba bine” - Gheorghe Hagi, manager tehnic FC Viitorul.

Partida de duminică va fi arbitrată de o brigadă avându-l la centru pe Ovidiu Haţegan (Arad), ajutat de asistenţii Valentin Avram (Bucureşti) şi Sebastian Gheorghe (Suceava). Rezervă: Iulian Dima (Bucureşti). Observator de arbitri: Huzu Aron (Sibiu). Observator de joc: Viorel Anghelinei (Galați).

Jucătorii Viitorului aşteaptă să fie încurajaţi din tribune de un număr cât mai mare de spectatori, mai ales ţinând cont de importanţa partidei, una decisivă pentru prezenţa echipei constănţene în play-off.

„Am înţeles că o să fie foarte multă lume care o să ne susţină şi sper să îi facem fericiţi şi pe ei şi pe noi. Contează mult să ne susţină. Un stadion plin sau aproape plin îi place jucătorului, se montează. Suporterii să ne încurajeze, să spere până în ultimul minut”, a spus Gică Hagi.