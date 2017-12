FC Viitorul - FC Farul, meci decisiv pentru turneul semifinal al CN juniori A

Astăzi, de la ora 12.00, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, se va disputa partida dintre FC Viitorul (antrenor Cristian Cămui) şi FC Farul (antrenori Lucian Marinof şi Izmir Abdulgani) din cadrul Campionatului Naţional rezervat juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995). Aflate la egalitate înaintea ultimei etape, cu câte nouă puncte acumulate într-o serie din care mai fac parte formaţiile Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti, FC Viitorul şi FC Farul joacă pentru ultimul loc calificant la turneul semifinal al CN, programat în perioada 14-18 mai. FC Viitorul are şi avantajul unui rezultat de egalitate pentru că a câştigat meciul tur, scor 2-0. În cealaltă partidă de azi, tot de la ora 12.00, Steaua va primi vizita celor de la Dinamo. Clasament: 1. Dinamo 12p (deja calificată), 2. Viitorul 9p (golaveraj: 12-3), 3. Farul 9p (10-9), 4. Steaua 0p.

SUPORTERII FARULUI PROTESTEAZĂ Partida se pare că a început mai devreme, suporterii Farului contestând ieri, într-un comunicat, schimbarea arbitrilor (n.r. - iniţial au fost delegaţi Dragoş Teodor, din Constanţa, la centru, Iacob Florin şi Ionuş Erchian - asistenţi, iar marţi a fost anunţată brigada: Cojocaru Alin Viorel - la centru, Vişan Florin Alexandru şi Vlase Daniel, toţi din Galaţi), precum şi interzicerea accesului fanilor farişti la meci. De cealaltă parte, preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu, a negat orice implicare în schimbarea arbitrilor: „Din punctul meu de vedere, cred că arbitrii din Constanţa ar fi fost capabili să conducă această partidă. Faptul că s-a schimbat brigada de arbitri nu a depins de noi. Nu avem potenţa şi interesul, aşa cum se precizează în acel comunicat. În cele două meciuri în care ne-a arbitrat Cojocaru am încheiat la egalitate, scor 0-0, la Timişoara şi am pierdut cu Săgeata Năvodari, scor 1-3. În schimb, Cojocaru a arbitrat unul dintre puţinele meciuri pe care FC Farul le-a câştigat anul trecut, cu CSMS Iaşi. În ceea ce priveşte suporterii, menţionez că nu am primit nicio solicitare pe adresa clubului pentru ca galeria Farului să participe la acest meci”, a declarat oficialul Viitorului.