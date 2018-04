FC Viitorul - FCSB, un meci al orgoliilor

Sâmbătă, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), în etapa a 6-a a play-off-ului Legii 1 1 Betano la fotbal, prima din retur, FC Viitorul, campioana en titre, va întâlni pe FCSB. Partida care se va disputa pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu este una importantă pentru ambele echipe, Viitorul sperând să mai prindă treapta a treia a podiumului, în timp ce FCSB este în luptă directă cu CFR pentru câștigarea titlului de campioană. În turul sezonului regulat, FC Viitorul a câștigat întâlnirea disputată pe teren propriu, scor 1-0, iar în următoarele două partide s-a impus FCSB, cu 2-0, în retur, și cu 2-1, în prima etapă din play-off.

CU GÂNDUL LA VICTORIE

„Abordăm meciul la victorie. Încercăm să jucăm deschis, un fotbal ofensiv și să câștigăm. Sper să ne luăm revanșa, pentru că am pierdut în tur, în play-off, la ei. Toate echipele sunt bune în play-off. Chiar îmi doresc foarte mult să câștigăm, pentru că am și pierdut ultimul meci acasă (n.r. - 1-2 cu cu CFR) și sper să ne luam revanșa și pentru suporteri, care au venit în număr mare meciul trecut și să câștigăm și pentru ei”, a declarat căpitanul formației constănțene, Ianis Hagi.

„Va fi un meci greu. Întâlnim echipa de pe primul loc și sperăm să facem un meci bun și să ne revanșăm în fața suporterilor, pentru că meciul trecut nu a fost așa cum ne-am dorit. În fotbal nu ai timp de lamentări. Ne dorim să nu mai facem aceleași greșeli ca în meciul trecut și ne dorim victoria. Toate meciurile contează în play-off”, a spus fundașul Bogdan Țîru.

„A trecut un meci, cu CFR, pe care l-am pierdut acasă și ne doream să pierdem. Mai avem două meciuri (n.r. - cu FCSB și la Craiova) din care trebuie să luăm cât mai multe puncte pentru a spera la o cupă europeană. Trebuie să dăm ce avem mai bun. Meci acasă, cu un adversar la fel de valoros ca CFR. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, să ne autodepășim. Știm că va fi dificil, dar nu imposibil. Suntem campionii României, jucăm acasă și trebuie să avem pretenții foarte mari”, a spus și managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vineri, la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, a avut loc ședința specifică înaintea jocurilor pe care Viitorul le desfășoară pe teren propriu, în vederea asigurării ordinii și siguranței spectatorilor în tribune. Au participat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi „TOMIS” Constanța, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DOBROGEA” Constanța, Poliției Orașului Ovidiu, Societății de Pază și Protecție Pambu Security și reprezentanții clubului Viitorul. Conform Legii 04/2008, ședința a fost coordonată de către Constantin Stamate - Responsabil Ordine și Siguranță Club. S-a discutat despre monitorizarea atentă a celor două grupuri organizate de suporteri, gazdă și oaspeți, pentru a preveni eventuale incidente care să perturbe buna desfășurare a meciului, afluirea și defluirea spectatorilor în zona stadionului și în tribunele acestuia, asigurarea parcărilor și circulației autovehiculelor în interiorul complexului sportiv și în imediata vecinătate, monitorizarea delegațiilor oficiale ale celor două cluburi și oficialii FRF+LPF. FC Viitorul recomandă tuturor spectatorilor, care și-au achiziționat bilet de acces la meciul de sâmbătă, ca accesul în incinta stadionului să se facă în intervalul orar 19.00-20.15.

PROGRAMUL ETAPEI A 6-A

Programul etapei a 6-a din play-off şi play-out se prezintă astfel - vineri, 20 aprilie, ora 20.45: Dinamo Bucureşti - ACS Poli Timişoara; sâmbătă, 21 aprilie, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari, ora 20.45: FC Viitorul - FCSB; duminică, 22 aprilie, ora 18.00: Juventus Bucureşti - Gaz Metan Mediaş, ora 20.45: CSM Poli Iaşi - CFR Cluj; luni, 23 aprilie, ora 18.00: FC Botoşani - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ora 20.45: Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova.

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV sau Look Plus, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1.

Clasament play-off: 1. FCSB 41p (golaveraj: 9-2), 2. CFR 39p (6-4), 3. CS U. Craiova 34p (5-3), 4. FC VIITORUL 29p (6-4), 5. Astra 23p (1-7), 6. CSM Poli 20p (2-9). Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Clasament play-out: 7. Dinamo 32p (12-5), 8. Botoșani 28p (2-1), 9. Sepsi 19p (9-6), 10. Chiajna 19p (5-7), 11. Voluntari 18p (6-9), 12. Timișoara 16p (3-6), 13. Mediaș 15p (6-8), 14. Juventus 13p (4-5). Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

