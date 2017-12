FC Viitorul 1999 va evolua la Timişoara în turneul semifinal

Pentru grupa de jucători născuţi după 1 ianuarie 1999 de la Academia Hagi, drumul spre finala Campionatului Naţional de juniori C va trece prin Timişoara, unde va avea loc unul dintre cele două turnee semifinale. Echipa pregătită de Nicolae Roşca va evolua, în perioada 13-15 iunie, în Grupa 1 a turneului semifinal, alături de LPS Banatul Timişoara şi Poli Timişoara (organizatoarea turneului). Celălalt turneu semifinal, Grupa a 2-a, se va desfăşura la Craiova şi reuneşte la start formaţiile: Dinamo Bucureşti, Ştiinţa Craiova şi U. Cluj. Programul turneului semifinal al Juniorilor C de la Timişoara - Grupa 1 - 13 iunie: Poli Timişoara - FC Viitorul (ora 11.00), 14 iunie: LPS Banatul Timişoara - Poli Timişoara (ora 11.00), 15 iunie: FC Viitorul - LPS Banatul (ora 11.00). Primele clasate din cele două turnee semifinale vor obţine calificarea în finala mare a Campionatului Naţional de Juniori C, programată pe 21 iunie 2014 (ora 20.00, Mogoşoaia). Locurile secunde din cele două turnee semifinale îşi vor disputa medaliile de bronz tot pe 21 iunie (ora 17.30, Buftea).