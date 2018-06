FC Viitorul a început pregătirea sezonului 2018-2019

După o scurtă vacanţă, jucătorii de la Viitorul au reluat joi pregătirea în vederea... viitorului sezon, efectuând după amiază şi primul antrenament, sub privirile managerului tehnic Gheorghe Hagi. Dimineaţa, componenţii formaţiei constănţene au efectuat vizita medicală, la care au participat 29 de jucători - portari: Valentin Cojocaru, Alexandru Buzbuchi, Arpad Tordai şi Alexandru Șerban; jucători de câmp: Ianis Hagi, Bogdan Țîru, Ionuț Vînă, Radu Boboc, Carlo Casap, Bradley de Nooijer, Andrei Ciobanu, Cristian Gavra, Denis Drăguș, Virgil Ghiță, Robert Hodorogea, Sebastian Mladen, Robert Neciu, Mihai Voduț, Alexi Pitu, Paul Iacob, Alexandru Stoica, Mailson Lima, Robert Băjan, Eduard Florescu, Gabriel Nedelea, Marius Leca, Alexandru Pop, Cosmin Tucaliuc, Vlad Chera. Jucătorii Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță și Alexandru Mățan vor efectua vizita medicală la 18 iunie, după ce au primit câteva zile în plus de vacanță.

La conferinţa de presă desfăşurată înaintea antrenamentului, Ianis Hagi şi Bogdan Ţîru au vorbit despre aşteptările pe care le au pentru viitorul sezon, unul în care Viitorul îşi propune să ajungă din nou în play-off. În privinţa Cupei Mondiale din Rusia, favorita lui Ianis Hagi este Argentina, în timp ce Ţîru merge pe mâna Braziliei.

„Aşa sunt vacanţele la noi, scurte, dar binemeritate. Am stat cu familia, aici, la Constanţa, şi am profitat de vacanţa aceasta. Avem turul de calificare din Europa League la 12 iulie şi trebuie să intrăm în formă repede. Ne dorim un sezon mai bun decât cel care s-a încheiat. Să intrăm în play-off şi apoi să facem mai bine” - Ianis Hagi.

„Eu am avut o vacanţă mai lungă, pentru că am fost accidentat şi nu am jucat în ultimele patru etape. M-am recuperat, m-am relaxat şi sunt total pregătit pentru noul campionat. Mă aştept să facem un sezon mult mai bun decât precedentul” - Bogdan Ţîru.