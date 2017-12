FC Viitorul a învins fără probleme pe FC Botoșani

După un tur de campionat peste așteptări, FC Viitorul continuă pe aceeași linie și în retur, reușind să bifeze, luni seară, un nou succes, de această dată în fața celor de la FC Botoșani, scor 3-1 (Benzar 45, A. Chițu 47, Fl. Cernat 90 / D. Roman 88), pe teren propriu, în etapa a 15-a a Ligii 1. Constănțenii nu au avut însă o primă repriză reușită, oaspeții controlând în multe momente jocul. De altfel, moldovenii au și avut prima ocazie importantă, în min. 8, când mingea trimisă de Fulop din careu a fost reținută de Rîmniceanu. Gazdele au amenințat pentru prima oară poarta adversă abia în minutul 36, dar șutul lui Cr. Ganea a fost respins de sub transversală. În ultimul minut înainte de pauză, Aganovica obținut o lovitură liberă de la 18 metri, iar Benzar a executat magistral, direct la vinclu. La reluare, FC Viitorul a lovit la prima acțiune, A. Chițu trimițând mingea în poartă, după ce Boli nimerise bara din stânga lui Iliev. Diferența de pe tabela de marcaj le-a dat și mai multă încredere elevilor lui Gheorghe Hagi, în timp ce nervii oaspeților au cedat, iar Dimitrov a văzut două cartonașe galbene, unul pentru fault, celălalt pentru protest și a fost trimis la vestiare în min. 74. Chiar și așa, moldovenii au adus suspansul pe final de joc, D. Roman reducând din handicap, după ce a reluat din fața porții centrarea venită de la Patache. Replica gazdelor nu s-a lăsat așteptată prea mult și Fl. Cernat a adus liniștea, marcând cu un șut sec, după pasa primită de la Fl. Tănase. În urma acestui succes, FC Viitorul a urcat pe locul secund în clasament, la doar un punct în spatele liderului Astra Giurgiu.

GICĂ HAGI, MULȚUMIT DE JOC ȘI DE REZULTAT

La finalul jocului, managerul tehnic al constănțenilor s-a declarat mulțumit atât de rezultat, cât și de jocul echipei sale. “Suntem pe un drum foarte bun, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să muncim. Am bătut o echpă pe care nu reușisem să o învingem până acum. Am egalat Astra ca numărde goluri înscrise în acest campionat și mergem mai departe. Mă bucur că am început returul cu două victorii, dar ne așteaptă un program foarte greu”, a spus Hagi. „Golul primit înainte de pauză ne-a cam dat peste cap planurile, iar cel din repriza secundă a năruit totul, chiar dacă am mai avut speranțe pe final”, a declarat tehnicianul oaspeților, Cristian Pustai.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Achim, I. Filip, Aganovic(81 R. Marin) - A. Chiţu (75 Fl. Cernat), I. Hagi (61 Nicoliţă), Fl. Tănase; FC Botoşani (antrenor Cristian Pustai): Iliev - Dimitrov, Cordoş, Plămadă, Acsinte - Cucu, Vaşvari - Fulop (61 Batin), Cabrera, Martinus (41 D. Roman) - Hadnagy (80 Patache '80). Cartonaşe galbene: Mitrea, A, Chiţu / Martinus, Dimitrov. Cartonaş roşu: Dimitrov (min.74). Au arbitrat: Cristian Balaj (Baia Mare) - Daniel Mitruţi (Dolj) și Bogdan Velicu (București).

Clasament: 1. Astra 30p (golaveraj: 26-19), 2. FC VIITORUL 29p (26-13), 3. FC Steaua 27p (18-10), 4. Pandurii 27p (19-13), 5. Dinamo 24p (17-13), 6. Craiova 22p (18-13), 7. ASA 22p (16-11), 8. CFR* 17p (20-15), 9. Iași 16p (11-19), 10. Poli 14p (11-20), 11. Concordia 13p (14-20), 12. Botoșani 12p (12-20), 13. Voluntari 9p (10-23), 14. Petrolul* 4p (8-15). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

