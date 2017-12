FC Viitorul a părăsit Cupa României

Pentru al treilea an consecutiv, FC Viitorul Constanţa nu reuşeşte să depăşească faza 16-imilor de finală ale Cupei României la fotbal, fiind învinsă, cu 6-5, la loviturile de departajare de către CF Brăila, după ce la finele celor 120 de minute tabela a rămas intactă, 0-0. De data aceasta însă se poate spune că echipa pregătită de Cătălin Anghel a avut meciul în mână, chiar dacă tehnicianul constănţean a trimis pe teren o echipă experimentală, formată din jucătorii care auevoluat foarte puţin sau chiar deloc în actualul sezon. S-a ratat din păcate din toate poziţiile, inclusiv o lovitură de la 11m prin Vasilică Cristocea în min. 20, revenit în echipă după mai bine de şase luni. Din min. 25 s-a jucat zece contra zece, Ignat fiind eliminat de labrăileni pentru unfault în careu asupra lui V. Rusu în min. 19, iar L. Turcu de la Viitorul pentru un fault asupra lui Câmpeanu. Cum nici una dintre echipe nu a înscris nici în prelungiri, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare, unde lipsa de experienţă i-a trădat pe tinerii jucători constănţeni. La penalty-uri au marcat pentru brăileni Ochia, Sânmărtean, Puşcaşu, Bălţoi, Ivan şi Spiridon şi a ratat Pungă, în timp ce pentru Viitorul au marcat Benzar, Gavra, Herea, Cristocea şi Vînă şi au ratat Vaştag şi Bălaşa. „Este normal să fiu supărat, ne doream să mergem mai departe în competiţie. Nu am gestionat cum ar fi trebuit momentul eliminării şi a penalty-ului, am ratat o sumedenie de ocazii, dar am ajuns din păcate la loteria penalty-urilor. Am în continuare încredere în toţi jucătorii”, a precizat antrenorul Cătălin Anghel.

Pentru FC Viitorul au evoluat următorii jucători: Buzbuchi - Bălaşa, Ţîru, Puţanu, Turcu - Benzar, Herea - Albu (59 Vaştag), Cristocea (70 Gavra), Cârstocea - V. Rusu (91 Vînă).