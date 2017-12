FC Viitorul a reluat șirul victoriilor

Fără să repete jocul excelent din primele etape ale campionatului, FC Viitorul a câștigat clar duelul cu FC Voluntari, scor 3-0 (Aganovic 20, Nicoliță 73, Mitrea 90+2), disputat luni seară, pe teren propriu, în etapa a 10-a a Ligii 1. Grație acestui rezultat, echipa pregătită de Gheorghe Hagi a urcat pe locul secund al clasamentului și a mai făcut un pas către play-off. Constănțenii nu se gândesc însă la implicarea în lupta pentru titlul de campioană sau pentru un loc în Cupele Europene, anunțând că sunt concentrați asupra îndeplinirii obiectivului, menținerea în prima ligă.

„Nu ne gândim la locul în clasament, luăm meci cu meci și încercăm să le câștigăm pe toate. Nu am făcut o partidă strălucită, dar ne-am gândit la rezultat. Putea să fie și o victorie la limită, important era să luăm cele trei puncte. Va fi din ce în ce mai bine, trebuie să fim conectați pe tot parcursul partidelor, pentru că, în momentul în care te relaxezi, apar probleme. Am arătat că putem să jucăm un fotbal bun cu oricine și trebuie să o facem în continuare”, a explicat antrenorul secund Cătălin Anghel. „Este important că am câștigat, chiar dacă nu am făcut un meci foarte bun. Adversarii au început să ne cunoască, se închid mult mai bine și trebuie să inventăm mai mult în ofensivă față de începutul campionatului. O să revenim însă la jocul spectaculos și nu cred că o să avem probleme în următoarele etape. Se vede că jucătorii care vin de pe bancă intră pe teren foarte concentrați și aduc un plus echipei. Avem un lot puternic, competiția ne ambiționează pe fiecare și dăm totul pe teren. Noi încercăm să ne îndeplinim obiectivul și sperăm să fim cât mai sus în clasament, dar rămânem cu picioarele pe pământ”, a declarat Ianis Hagi. „De fiecare dată când marchez este un sentiment unic, dar important este că am câștigat meciul. Nu am făcut un joc strălucit, dar ne interesa rezultatul, pentru că avem nevoie de puncte cât mai multe ca să ne îndeplinim obiectivul”, a spus marcatorul ultimului gol, Bogdan Mitrea.

Constănțenii speră ca, în scurt timp, să revină pe teren și căpitanul Florin Cernat, care s-a accidentat la genunchi în urmă cu o lună. „A fost greu la început, dar am făcut recuperare și totul a decurs bine. Sper ca în curând să intru la antrenamentele cu mingea, pentru că acum sunt doar la alergări ușoare. Merităm locul secund, de la meci la meci jucăm mai bine și înscriem multe goluri”, a spus veteranul în vârstă de 35 de ani.

Pentru FC Viitorul au evoluat în partida cu FC Voluntari următorii jucători: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Ciupe - I. Filip, Nedelcu (74 A. Chiţu), R. Marin - Ianis Hagi (68 Nicoliţă), Fl. Tănase (67 Boli), Aganovic.

PRIMA ÎNFRÂNGERE PENTRU DINAMO

În ultimul meci al etapei a 10-a, disputat tot luni seară, Dinamo București a pierdut pe teren propriu, scor 0-2 (C. Lopez 41-penalty, Voiculeț 77), în fața echipei CFR Cluj. Clasament: 1. Astra 20p (golaveraj: 20-15); 2. FC VIITORUL 19p (20-10); 3. ASA 17p (11-5); 4. Dinamo 17p (11-6); 5. Steaua 16p (9-6); 6. Pandurii 16p (12-11); 7. CFR* 12p (15-9); 8. Craiova 12p (10-9); 9. Poli 11p (6-12); 10. Iași 11p (6-13); 11. Concordia 9p (10-13); 12. Botoșani 7p (6-12); 13. Voluntari 4p (6-17); 14. Petrolul* 2p (7-11). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.