FC Viitorul a remizat la Craiova

Vineri, în primul joc al etapei a 3-a a Ligii 1 la fotbal, disputat la Craiova, FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 2-2 (Mitrea 20-pen., 79 / Curelea 23, 32), confruntarea cu echipa locală CS Universitatea. Partida Rapid Bucureşti - Gaz Metan Mediaş, disputată vineri seară, a luat sfârșit după închiderea ediției.

Programul meciurilor din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă, ora 18.30: Pandurii Tg. Jiu - Ceahlăul Piatra Neamţ (Look Plus), ora 21.00: Dinamo Bucureşti - ASA Tg. Mureş (Look TV); duminică, ora 17.00: FC Botoşani - Astra Giurgiu (Look Plus), ora 19.00: CSMS Iaşi - Petrolul Ploieşti (Look TV), ora 21.00: CFR Cluj - Steaua Bucureşti (Look TV); luni, ora 18.30: Concordia Chiajna - U. Cluj (Look TV), ora 21.00: FC Braşov - Oţelul Galaţi (Look Plus).

Clasament: 1. Astra 6p (golaveraj: 7-0), 2. Dinamo 6p (7-2), 3. Steaua 6p (6-2), 4. Petrolul 6p (5-1), 5. CFR 4p (4-0), 6. ASA 4p (4-1), 7. Gaz Metan 4p (3-0), 8. Rapid 3p (3-4), 9. Concordia 3p (2-3), 10. Pandurii 2p (1-1), 11. CSMS Iași 2p (0-0), 12. FC Viitorul 2p (3-4), 13. CS U. Craiova 2p (4-6), 14. U. Cluj 1p (2-3), 15. Oțelul 0p (1-6), 16. FC Botoșani 0p (1-7), 17. FC Brașov 0p (0-6), 18. Ceahlăul 0p (1-8).