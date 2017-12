FC Viitorul a scăpat „printre degete” două puncte

Aflată pe locul secund în clasamentul Ligii 1, FC Viitorul a fost la un pas de a se apropia la doar două puncte de liderul Astra Giurgiu, însă a fost egalată în minutele de prelungire ale partidei cu ASA Tg. Mureș, scor 2-2 (Brandan 12, Balaur 90+2 / Balaur 36-autogol, Aganovic 65), disputată duminică, în etapa a 18-a, la Cluj-Napoca. Constănțenii au dat dovadă de tărie de caracter, reușind să răstoarne scorul de pe tabela de marcaj, după ce au fost conduși de ardeleni, însă managerul tehnic Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de faptul că echipa sa a scăpat victoria „printre degete”. „Noi am dat cu piciorul la două puncte, pentru că puteam să câștigăm. Am avut șansa noastră. Am început meciul greu, dar apoi am echilibrat jocul. Ne-am pierdut cu firea pe final și schimbările cu cei tineri nu ne-au adus ce trebuia. Sunt supărat pe lucrul ăsta, am vorbit cu ei și poate învață ceva. Așa am pierdut și cu Astra. Tot noi am jucat, tot noi am dominat, ne-am făcut jocul nostru și am evoluat ofensiv”, a spus Hagi la finalul partidei. Amărăciunea ratării unui nou succes s-a făcut simțită și printre jucători. „Nu suntem mulțumiți pentru că ne doream să câștigăm acest meci, dar ăsta este fotbalul”, a declarat Bănel Nicoliță. „Dureros este că am pierdut două puncte în ultimele minute, mai exact chiar în cele de prelungire”, a adăugat Florin Cernat. Chiar dacă echipa este cotată cu șanse reale la titlu, Gică Hagi a anunțat că obiectivul Viitorului pentru acest sezon nu se schimbă, el rămânând calificarea în play-off. „Nu mă interesează locul 1. Noi vrem să fim acolo sus, în primele șase locuri, să fim surpriza campionatului și lumea să vorbească bine de noi”, a explicat managerul tehnic al grupării de pe litoral.

Constănțenii pot să facă un pas decisiv pentru asigurarea prezenței în play-off dacă vor reuși să învingă o altă pretendentă la primele șase poziții ale clasamentului, Universitatea Craiova, în partida programată sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a, pe arena centrală din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, de la Ovidiu.

Citește și:

FC Viitorul, egalată în prelungiri

Meci dificil pentru FC Viitorul

FC Viitorul pregătește duelul cu ASA