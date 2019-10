FC Viitorul a transferat un atacant camerunez

FC Viitorul Constanţa a anunţat vineri, pe site-ul oficial, transferul atacantului camerunez Jacques Zoua. În vârstă de 28 de ani, Zoua este internațional camerunez, având 26 de prezențe în prima reprezentativă a „leilor neîmblânziţi”. După ce a efectuat vizita medicală, Zoua a semnat un contract valabil până în vara anului viitor cu gruparea constănţeană, cu drept de prelungire până în iulie 2022.

Zoua a câștigat Cupa Africii pe Națiuni cu naționala Camerunului în 2017, fiind de patru ori campion al Elveției, cu FC Basel, în 2010, 2011, 2012 și 2013, şi de două ori câștigător al Cupei Elveției, tot cu FC Basel, în 2010 și 2012, cu FC Basel). În cariera lui, Zoua a mai evoluat pentru formaţiile SV Hamburg (Germania), Ajaccio (Franța), FC Kaiserlautern (Germania), Beerschot (Belgia) și Astra Giurgiu.

„Am ales Viitorul deoarece pentru mine este unul dintre cele mai importante cluburi din România, iar domnul Hagi este un profesionist. Am avut mai multe oferte, dar am venit la Viitorul. Hagi este o legendă pentru fotbalul românesc, iar echipa pe care o conduce este mereu în top, joacă în Europa şi are obiective importante. Am venit aici pentru a ajuta formaţia să câştige şi să-şi îndeplinească obiectivele”, a spus Zoua.