FC Viitorul are încredere în propriile forţe

Primele patru etape nu au adus din nefericire niciun succes în Liga 1 la fotbal pentru FC Viitorul Constanţa. Impactul cu primul eşalon s-a dovedit mai dur decât era de aşteptat, lipsa de experienţă a majorităţii componenţilor lotului fiind principalul impediment. Chiar şi în aceste condiţii, Viitorul a avut destule realizări în ofensivă, reuşind, cu o singură excepţie, să înscrie în fiecare partidă, dar din păcate insuficient pentru a se bucura şi de victorie. În plus, în prima etapă, cu FC Braşov şi în a patra etapă, cu U. Cluj, FC Viitorul a început partida practic de la 0-1, primind gol în chiar primul minut.

„Ne aşteptam să câştigăm la Cluj, am plecat încrezători acolo. Am început însă jocul slab, aşa cum s-a întâmplat şi cu FC Braşov, dar dacă atunci am revenit, de data acesta nu am mai putut. Cred că este un blocaj psihic la noi, nu reuşim deocamdată să depăşim tracul primei divizii, a debutului pentru mulţi dintre jucători. Trebuie să ne maturizăm cât mai repede. Trebuie să fim mult mai hotărâţi în partidele care vor urma. Suntem supăraţi că nu am câştigat până acum, mai ales că am avut un program bun, cu echipe care în sezonul trecut au încheiat în a doua parte a clasamentului. Totuşi, chiar dacă suntem o nou-promovată, am jucat de la egal la egal cu formaţii cu experienţă în Liga 1. De acum încolo va fi şi mai greu, dar trebuie să facem totul pentru a începe să adunăm cât mai multe puncte“, spune tânărul Mihai Onicaş.

SE POATE ŞI CU TINERI. Chiar dacă diferenţa dintre Liga 1 şi Liga a II-a este mare, conducerea Viitorului a dorit să ofere credit juniorilor, cei care pot asigura cu adevărat viitorul. S-a continuat modelul marilor cluburi ale Europei, mai ales că Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este cel mai important furnizor de jucători către loturile naţionale. „Avem şi jucători cu experienţă în lot, dar eu sunt de părere că se pot face lucruri foarte frumoase şi cu jucători foarte tineri. S-a dovedit şi la marile cluburi europene, Arsenal sau Barcelona, care promovează mulţi tineri, că pot avea şi astfel rezultate bune. Şi noi am arătat că putem să ne luptăm cu echipele din prima ligă chiar şi când am avut şapte-opt debutanţi. În campionatul nostru există, din păcate, concepţia că dacă un jucător este mai în vârstă ar fi automat şi mai bun. Noi nu trebuie să ne gândim că suntem mai mici ci că suntem mai valoroşi”, consideră mijlocaşul central “călit” în Liga 1 la Steaua, care ştie şi ingredientul lipsă din jocul echipei sale. „Ne trebuie mai mult curaj, mai mult tupeu. Venim de la un alt nivel, unde pressingul este altul, există altfel de contacte pentru minge. Trebuie să fim mai răi în joc, în sensul bun al cuvântului, mai agresivi, pentru că asta ne lipseşte”, este concluzia lui “Oni”.

AMICAL CU TULCEA. FC Viitorul Constanţa va susţine astăzi, de la ora 18.30, un meci de verificare contra divizionarei secunde Delta Tulcea. Întâlnirea va avea loc pe unul dintre terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ de la Ovidiu. Pentru FC Viitorul va fi ultima repetiţie înaintea confruntării, de luni, de la ora 19.00, cu Gaz Metan Mediaş, din etapa a 5-a a Ligii 1.