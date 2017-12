FC Viitorul caută primul succes al sezonului

După ce și-a inaugurat propria arenă de la Ovidiu în runda inaugurală a sezonului Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul joacă în această seară primul meci în deplasare din actualul campionat. Formația pregătită de Gică Hagi va întâlni, în deplasare, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), una dintre reprezentantele României în UEFA Europa League, FC Botoșani, în cadrul etapei a 2-a. Teoretic, moldovenii pleacă cu prima șansă, dar constănțenii speră să profite de oboseala acumulată de elevii lui Leo Grozavu, care au evoluat, joi seară, la Varșovia. „Este o deplasare dificilă, pentru că întâlnim o echipă care, de obicei, joacă bine și agresiv pe teren propriu, dar cred este un meci deschis oricărui rezultat. Mergem la Botoșani cu gândul să câștigăm cele trei puncte, dar suntem conștienți că ne va fi greu”, a spus Hagi. Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară în urmă cu o lună, în ultima etapă din campionatul trecut, tot la Botoșani, și au oferit un meci spectaculos, cu opt goluri. „Era final de campionat, fără o miză deosebită, ambele echipe au jucat ofensiv și de aceea s-au marcat multe goluri. Situația este diferită de această dată, se va marca și acum, însă nu cred că va fi 4-4”, a adăugat Hagi.

Dorința de victorie a tehnicianului constănțean este împărtășită și de jucători, care sunt deciși să ia cele trei puncte la Botoșani. „Toată lumea știe că sunt agresivi pe teren propriu și va fi un joc foarte greu, atât fizic, cât și psihic. Lupta se va da la mijlocul terenului, iar cine va avea mai multă posesie va câștiga. Cred că avantajul nostru este că avem mulți jucători tineri”, a declarat mijlocașul Adnan Aganovic. „Ne-am pregătit bine și vrem să luăm cele trei puncte. Sperăm și nu mai greșim și să fim învingători la final. Am început mai greoi, dar important este că am revenit, ceea ce ne arată că suntem puternici”, a adăugat fundașul Ioan Filip.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Hodorogea, I. Filip, Mitrea, Cr. Ganea - Benzar, R. Marin, Aganovic - I. Hagi, Fl. Cernat (cpt.), Fl. Tănase.

HAGI, FELICITAT DE GALATASARAY

Pe adresa clubului constănțean a sosit o scrisoare de felicitare pentru Hagi, din partea actualului președinte al lui Galatasaray Istanbul, Dursun Aydın Ozbek. Oficialul turc a dorit să-și arate recunoștința pentru performanțele realizate de cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor în perioada în care a îmbrăcat tricoul și a pregătit pe Galatasaray. „Moștenirea dumneavoastră a deschis calea triumfului de astăzi și va continua să inspire viziunea noastră în campionatele ce vor urma”, a transmis președintele Galatei. „Sunt încântat și, în același timp, onorat de faptul că am reușit să las ceva în urmă pentru istoria clubului atâta timp cât am jucat și am antrenat în slujba lui Galatasaray. Cele unsprezece trofee pe care am reușit să le câștig, atât ca jucător, cât și ca antrenor, reprezintă repere extrem de importante ale carierei mele. Mai mult, aceste izbânzi sunt foarte apropiate de sufletul meu pentru că am petrecut ani minunați alături de familia Galatasaray”, a răspuns Hagi.