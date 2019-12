FC Viitorul, cel mai prolific an din istoria clubului

Site-ul oficial al FC Viitorul Constanța a publicat statistica trofeelor cucerite în 2019, șapte trofee, două cu echipa de seniori și cinci cu principalele trei categorii de vârstă de la juniori, ajungând în vitrina clubului de la țărmul mării.

FC Viitorul a câștigat, în premieră, Cupa României, a evoluat pentru a patra oară consecutiv în cupele europene, iar în Liga 1 a terminat sezonul 2018-2019 pe locul 3, a doua cea mai bună clasare din istorie în campionat după titlul obținut în sezonul 2016-2017.

Supercupa României a fost obținută tot în premieră pentru Dobrogea, FC Viitorul trecându-și astfel în palmares, în doar zece ani de la înființare, toate trofeele puse în joc în România.

De asemenea, FC Viitorul a câștigat în acest an, cu grupele de juniori, alte trei titluri naționale la cele mai importante categorii de vârstă: Under 19 (jucători născuți după 1 ianuarie 2000), Under 17 (jucători născuți după 1 ianuarie 2002) și Under 15 (jucători născuți după 1 ianuarie 2004).

Totodată, 11 jucători formați la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” au fost convocați la lotul României Under 21, reprezentativa de tineret ajungând în semifinalele Campionatul European din Italia și San Marino, desfășurat în vara acestui an.

PERFORMANȚE SENIORI FC VIITORUL

Cupa României (2-1 în finală cu Astra Giurgiu)

Supercupa României (1-0 în finală cu CFR Cluj)

Locul 3 în Liga 1

A patra participare consecutivă în cupele europene

PERFORMANȚE JUNIORI FC VIITORUL ȘI ACADEMIA „GHEORGHE HAGI”

Campioană Națională U19 (3-1 în finală cu Dinamo)

Campioană Națională U17 (4-1 în finală cu LPS Banatul Timișoara)

Campioană Națională U15 (2-1 în finală cu Universitatea Craiova)

Supercupa României U19 (3-0 cu CFR Cluj)

Supercupa României U17 (4-3 cu LPS Banatul Timișoara)

Vicecampioni Naționali la U10 (Memorialul Gheorghe Ola, generația 2009)

Bronz național la U13 (jucători născuți după 1 ianuarie 2006)

Bronz național la U11 (jucători născuți după 1 ianuarie 2008)