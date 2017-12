FC Viitorul Constanţa are patru jucători convocaţi la lotul naţional de seniori!

„Îmi doresc ca în viitor nucleul echipei naţionale de seniori să fie format din jucători crescuţi şi formaţi la noi, la Academie”, a mărturisit Gheorghe Hagi în mai multe rânduri.

Visul lui Gheorghe Hagi de a furniza cât mai mulţi jucători echipei naţionale de fotbal seniori începe să prindă contur. Pentru cantonamentul de la Estepona (Spania), din perioada 27 ianuarie - 7 februarie, selecţionerul Victor Piţurcă a convocat 23 de jucători, patru dintre aceştia fiind componenţi ai celei mai tinere echipe din fotbalul românesc, FC Viitorul Constanţa. Este vorba despre portarul Alexandru Buzbuchi (19 ani), fundaşul dreapta Mihai Bălaşa (18 ani, evoluează şi ca fundaş central) şi atacanţii Aurelian Chiţu (21 ani) şi Denis Alibec (22 ani).

„Este meritul lor că au ajuns aici. Au crescut mult în ultimul an, dar asta se datorează şi faptului că au muncit foarte mult. Pentru ei va fi o motivaţie în plus, va fi primul lor contact cu lotul naţional de seniori. Acum trebuie să confirme şi acolo. Când munceşti, când eşti serios, lucrurile vin de la sine. Asta le-am spus mereu. La un nivel ridicat poate că ajung mulţi jucători, însă este mult mai greu să te şi menţii acolo. Eu am reuşit acest lucru, îmi doresc foarte mult să reuşească şi ei. Toţi cei din cadrul Academiei Hagi ne bucurăm foarte mult pentru ei. Avem mulţi alţi jucători care sunt convocaţi constant la loturile de tineret şi juniori. Aceasta este menirea noastră, de a forma jucători pentru echipa naţională, pentru marea performanţă”, a mărturisit Hagi.

„Este o realizare pentru noi după ce Iancu s-a transferat la Steaua. Acest lucru înseamnă că se lucrează bine şi îmi doresc ca fiecare să confirme încrederea acordată de selecţioner. Ei trebuie să muncească şi mai mult de acum încolo şi sunt convins că vor rămâne acolo şi pentru meciul cu Australia. În lotul Viitorului sunt 16 jucători produşi de Academie şi mai mult de jumătate au debutat în Liga 1. Această convocare va crea o ambiţie şi mai mare”, a declarat şi antrenorul principal al formaţiei constănţene, Cătălin Anghel.

23 PENTRU DUELUL CU POLONIA. Cei 23 de jucători convocaţi de Piţurcă numai de la echipe din Liga 1 sunt următorii: Silviu Lung jr. (FC Astra Ploieşti), Buzbuchi (FC Viitorul Constanţa) şi Bălgrădean (FC Dinamo Bucureşti) - portari; Măţel (Astra), Nica, Dr. Grigore şi Luchin (toţi trei de la Dinamo), V. Găman şi Bărboianu (ambii de la Astra), Bălaşa (Viitorul) şi Sepsi (CFR Cluj) - fundaşi; I. Neagu (FC Oţelul Galaţi), Răduţ, D. Nistor şi Al. Maxim (toţi trei de la CS Pandurii Tg. Jiu), Mateiu (FC Braşov), Antal şi N. Stanciu (ambii de la FC Vaslui) şi A. Chiţu (Viitorul) - mijlocaşi; Budescu (Astra), Grozav (FC Petrolul Ploieşti), M. Alexe (Dinamo) şi Alibec (Viitorul) - atacanţi. Pe 2 februarie, la Malaga, de la ora 21.45, România va întâlni, în primul meci de verificare, Polonia. După acest meci, o parte dintre fotbaliştii selecţionaţi vor reveni la cluburi sau, dacă vor fi convocaţi, vor trece la naţionala de tineret, care va disputa, pe 6 februarie, la Tiraspol, un meci amical contra reprezentativei similare a Republicii Moldova. Alături de cei care vor rămâne la Estepona vor sosi, pe 4 februarie, fotbalişti legitimaţi la cluburi de peste hotare şi la FC Steaua Bucureşti, care vor completa lotul pentru al doilea meci din cadrul stagiului, cel contra Australiei (6 februarie, de la ora 21.00, la Marbella).