FC Viitorul Constanţa, egal cu campioana Iranului

FC Viitorul Constanţa a încheiat la egalitate, scor 0-0, a doua partida de verificare susţinută ieri, la Kizicalhamam, în cantonamentul pe care îl efectuează în Turcia. Antrenorul Cătălin Anghel a încercat şi în acest meci să ruleze câţi mai mulţi dintre jucătorii apţi, astfel că în unele momente lipsa unor automatisme şi a omogenităţii dintre cei vechi şi jucătorii nou veniţi s-a cunoscut. Ca şi în partida cu Volga Novgorod, constănţenii au încercat să-şi ţină la distanţă adversarii de propria poartă printr-un joc de pase care să le ofere o posesie cât mai prelungită. Dacă defensiva a funcţionat mai bine, iar Vîtcă şi Buzbuchi au avut puţine momente în care au fost puşi în dificultate, în atac s-a ratat din nou din situaţii bune. Călinţaru, Albu şi Larie în prima repriză l-au “iertat” pe portarul iranian, pentru ca apoi Iancu, după o frumoasă combinaţie cu A. Chiţu şi Cârstocea, să nu nimerească spaţiul porţii din poziţie bună. Sepahan a pus în trei rânduri în pericol poarta Viitorului, dar Vîtcă în două rânduri şi Buzbuchi, au fost de fiecare dată la post. S-a încheiat 0-0, un rezultat în urma căruia tinerii jucători pregătiţi de Cătălin Anghel trebuie să privească cu mai multă încredere următoarele partide.

„Am avut momente bune în prima repriză, dar sunt nemulţumit de partea secundă a meciului. Aştept mai mult de la jucători, pentru că au un potenţial mai mare. În această perioadă a pregătirii mai apar şi astfel de fluctuaţii şi în plus nu trebuie uitat că am încercat şi la această partidă să ofer la câţi mai mulţi jucători şansa de a juca. Este normal, pentru că sunt şi unii jucători noi“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Pentru FC Viitorul Constanţa au evoluat: Vîtcă (60 Buzbuchi) - Mustaţă (30 Bălaşa, 60 Mladen), Larie (46 Iacob), Păcuraru (46 Puţanu), V. Creţu (46 Toşca) - Lazăr (46 Nikolov), Onicaş (30 C. Herea, 60 Vaştag), Albu (46 A. Chiţu), Călinţaru (46 Iancu) - Sin (46 Cârstocea), Cristea (30 Rusu, 60 Gavra).

PROBLEME DE EFECTIV. La meciul cu Sepahan, din garnitura formaţiei constănţene au lipsit mai mulţi jucători. Astfel, Romario Benzar, Ionuţ Vînă, Florin Bejan, Lucian Turcu, Denis Alibec şi Nicolae Dică se confruntă cu unele probleme medicale şi nu au putut fi utilizaţi. Toţi sunt aşteptaţi să revină până la următorul meci, programat sâmbătă, de la ora 17.00, cu vicecampioana Bulgariei, ŢSKA Sofia. De menţionat că şi atacantul Denis Alibec se recuperează foarte bine după entorsa suferită la unul dintre antrenamente.