FC Viitorul Constanţa va efectua un stagiu de pregătire la Poiana Braşov

Lotul echipei de fotbal FC Viitorul Constanţa va efectua un stagiu de pregătire de două săptămâni în Poiana Braşov, la finalul lunii, când are programate şi şase partide de verificare, a anunţat vineri gruparea constănţeană.



Reunirea lotului echipei constănţene este programată la 20 iunie, iar pe 21 iunie va avea loc vizita medicală la Constanţa, după care va pleca într-un cantonament de aproximativ două săptămâni la Poiana Braşov, până pe 3 iulie.



După revenirea la Constanţa a fost programat un alt meci amical înaintea debutului în sezonul 2021/2022, pe teren propriu, la 10 iulie, în compania formaţiei bulgare Cerno More Varna.



Programul partidelor amicale:

23 iunie: FC Viitorul Constanţa - SR Municipal Braşov (ora 17:00)

26 iunie: FC Viitorul Constanţa - Rapid Bucureşti (ora 11:00)

30 iunie: FC Viitorul Constanţa - CS Mioveni (ora 11:00)

30 iunie: FC Viitorul Constanţa - Chindia Târgovişte (ora 18:00)

03 iulie: FC Viitorul Constanţa - Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 11:00)

03 iulie: FC Viitorul - Petrolul Ploieşti (ora 17:00)

10 iulie: FC Viitorul Constanţa - Cerno More Varna (ora 19:00)