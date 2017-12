FC Viitorul continuă în Liga 1

Cu siguranţă că nici cei mai optimişti susţinători ai echipei FC Viitorul Constanţa nu ar fi pariat pe două victorii ale jucătorilor pregătiţi de Cătălin Anghel în confruntările cu Steaua - 5-2 şi Dinamo - 3-2. După un retur greoi, cu multe sincope, în care emoţiile retrogradării au pus stăpânire o lungă perioadă pe Dică şi compania, constănţenii pot răsufla uşuraţi în finalul sezonului.

Obligat de absenţele lui Dică şi Toşca, Cătălin Anghel a mizat, vineri seară, pe banda stângă a apărării pe Mihai Bălaşa, chiar dacă juniorul Viitorului a jucat întreg sezonul pe partea dreaptă a apărării, reprofilat, de asemenea, pe acest post, din fundaş central. Iar “Bâlaşa”, aşa cum îi spune colegul şi prietenul său Boban Nikolov, a făcut cel mai bun joc în tricoul Viitorului, pasând decisiv la golul lui Aurelian Chiţu şi reuşind apoi, în min. 89, primul său gol în Liga 1, cel care a adus trei puncte de aur în confruntarea cu Dinamo. Deşi mai are încă un an de juniorat, Bălaşa este cel mai utilizat junior din acest sezon din Liga 1, tânărul fundaş de 18 ani adunând 1.700 de minute în cele 21 de jocuri în care a evoluat în Liga 1. Cu Dinamo, întreaga echipă a reuşit însă acelaşi joc curajos ca în Ghencea, iar în afara celor trei goluri marcate în poarta lui Bălgrădean constănţenii au irosit alte câteva situaţii clare de a înscrie. Hagi a trăit meciul, ca de obicei, la cote maxime, de la tribuna oficială, iar golul lui Bălaşa din final i-a confirmat “pariul” de a miza până la capăt pe cei tineri.

„Creştem de la meci la meci, în fiecare zi. Ne-am asigurat matematic prezenţa şi anul viitor în prima ligă. Am reuşit acest lucru, deşi am avut şi momente mai puţin bune în acest an. Jucătorii noştri au talent, s-au sacrificat. Am avut un sezon dificil, cu evoluţii oscilante. Sunt imprevizibili, dar s-au concentrat mai bine pe acest final de sezon. Sunt mândru de ei, de toţi aceşti copii”, a declarat Hagi. Ultima victorie a Viitorului este cu atât mai apreciabilă cu cât constănţenii au evoluat cu patru juniori în teren: Ionuţ Puţanu (19 ani), Mihai Bălaşa (18 ani) şi Boban Nikolov (18 ani) au fost titulari, iar Ionuţ Mitriţă (18 ani) a bifat ultimele şase minute ale partidei (l-a înlocuit pe Alibec). Alţi doi juniori, Bogdan Mitache (19 ani) şi Alexandru Târnovan (17 ani) au fost rezerve. Joi, de la ora 20.30, în ultima etapă a sezonului, FC Viitorul va întâlni, pe stadionul “Farul”, pe CS Turnu Severin.