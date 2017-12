FC Viitorul continuă seria rezultatelor negative din play-off

Sâmbătă seară, pe Arena Națională din București, FC Viitorul a suferit încă o înfrângere în play-off-ul Ligii 1 la fotbal, cedând cu scorul de 0-3 (Varela 2, Chipciu 28, Tade 67), în duelul cu FC Steaua București, din etapa a 8-a, astfel că echipa constănţeană rămâne cu numai două puncte acumulate în play-off. Steliştii au deschis rapid scorul, prin Varela, în min. 2, după un corner executat de Hamroun, iar portarul Florin Niţă s-a opus egalării, intervenind la şuturile lui Ioan Filip (min. 11) şi Florin Tănase (min. 19). Chipciu a majorat avantajul gazdelor până la pauză, în min. 28, iar Viitorul a rămas în zece oameni din min. 51, când atacantul Vlad Rusu, trimis în teren la începutul reprizei secunde, a fost eliminat direct pentru un cot aplicat în săritură lui Varela. Acelaşi Florin Niţă a respins şuturile lui Casap şi Florin Tănase, din min. 60, iar FCSB a mai înscris o dată până la final, prin Tade, în min. 67. Viitorul ar fi putut înscrie golul de onoare, însă Florin Niţă a fost la post şi în faţa lui Florinel Coman (min. 77 și 90) şi Răzvan Marin (min. 90+3).

Au evoluat - FC Steaua (antrenor Laurențiu Reghecampf): Fl. Niţă - G. Enache, Tamaş, Varela, Toşca - Kharja (70 Carp), L. Filip - Adi Popa, Gebhart, Hamroun (79 Popadiuc) - Chipciu (32 Tade); FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, De Lucas (46 Casap) - A. Chiţu (46 Vl. Rusu), Fl. Tănase, I. Hagi (59 Fl. Coman). Cartonaşe galbene: Toşca, Adi Popa, L. Filip, G. Enache, Carp / Benzar, Boli, R. Marin. Eliminat: Vl. Rusu (min. 50). Meciul a fost arbitrat la centru de Cătălin Popa.

Celelalte partide din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal - duminică, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București; luni, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - Astra Giurgiu. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV. Clasament play-off: 1. Astra 42p (golaveraj: 12-4), 2. FCSB 39p (13-6), 3. Pandurii 34p (9 -6), 4. Dinamo 34p (7-8), 5. FC VIITORUL 25p (5-17), 6. ASA 22p (5-10).

Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.

ACS POLI ŞI PETROLUL SE ÎNDREAPTĂ SPRE EŞALONUL SECUND

În primele două partide din etapa a 8-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, prima din retur, FC Botoșani şi Concordia Chiajna au obţinut victorii importante în deplasare, chiar împotriva unor contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării, Petrolul Ploieşti, respectiv ACS Poli Timişoara.

Rezultate - vineri: Petrolul Ploiești - FC Botoșani 0-4 (Cabrera 25, 49, Fulop 38, P. Ivanovici 39); sâmbătă: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna 1-3 (Nimely 66 / Milevskyi 54-pen., Obodo 73, Odibe 88). Programul meciurilor din play-off - duminică, ora 18.00: CFR Cluj - CSMS Iași (Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV); luni, ora 17.30: FC Voluntari - CS Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus).

Clasament play-out: 1. Iaşi 28p (golaveraj: 6-5), 2. CFR 26p (13-4), 3. Craiova 26p (7-7), 4. Concordia 24p (11-6), 5. Botoşani 24p (13-13), 6. Voluntari 22p (7-9), 7. ACS Poli 19p (6-14), 8. Petrolul 12p (5-10).

Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.