FC Viitorul dă piept cu revelația sezonului

După eșecul neașteptat de la Timișoara, FC Viitorul și-a propus să încheie cu un succes turul sezonului regulat, însă elevii lui Gheorghe Hagi vor avea o misiune dificilă în partida cu CFR Cluj, programată vineri, de la ora 20.30 (în direct la Digisport 1, Dolcesport 1, LookTV), pe stadionul central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 13-a a Ligii 1. Clujenii vin după o serie de zece meciuri fără înfrângere, iar o victorie i-ar urca pe un loc de play-off. În schimb, gruparea de pe litoral are șansa de a termina prima parte a sezonului regulat pe podium.

„Este un meci foarte dificil și ne respectăm adversarul, care s-a numărat printre cele mai bune echipe din țară în ultimii ani, pentru că a câștigat titluri și trofee, iar acum traversează o perioadă foarte bună. Întâlnim echipa cu cele mai multe goluri marcate și cele mai puține primite din actualul sezon al Ligii 1. Va fi un joc deschis, între două echipe bune, care vor să joace fotbal. Sperăm să fim mai proaspeți, mai iuți și să ne asigurăm cele trei puncte. Campionatul este lung, sunt foarte multe puncte în joc și se pot schimba multe”, a declarat Hagi. Spre deosebire de runda precedentă, managerul tehnic al constănțenilor îi va avea la dispoziție pe Dragoș Nedelcu, Florin Purece, reveniți după probleme medicale, și Gabi Iancu, care și-a ispășit etapa de suspendare dictată din cauza cumulului de cartonașe galbene. În schimb, Cristian Ganea a început antrenamentele ușoare, dar nu este complet refăcut.

Și jucătorii sunt conștienți că vor avea parte de un meci dificil, dar sunt deciși să ia cele trei puncte. „Este un meci greu, mai ales că CFR Cluj trece printr-o perioadă foarte bună și se îndreaptă către play-off. Noi am avut un moment, chiar dacă am pierdut la Timișoara, și ne dorim să acumulăm în continuare multe puncte. Este adevărat că s-au marcat mai puține goluri decât anul trecut, dar s-au câștigat multe meciuri. Eu nu am mai dat gol din prima etapă, de la meciul cu FC Voluntari, dar nu sunt disperat. Sigur, îmi doresc să înscriu, să ajut echipa și să luăm cele trei puncte”, a spus atacantul Gabi Iancu. „Pentru noi, este un joc foarte important, ținând cont că venim după o înfrângere. CFR a demonstrat că are valoare, a învins-o pe Steaua și joacă un fotbal frumos, astfel că trebuie să fim concentrați dacă vrem să câștigăm. Un loc pe podium la finalul turului sezonului regulat este important și sper să-l obținem”, a adăugat mijlocașul Dragoș Nedelcu.

Echipa probabilă a FC Viitorul: Rîmniceanu - Benzar, Țîru, Brandan, Boli - R. Marin, D. Nedelcu, Lopez - Purece, G. Iancu, A. Chițu.

Citești și:

Meciul CS Balotești - FC Viitorul se joacă la Ovidiu

Hagi, supărat pe elevii săi