FC Viitorul debutează, mâine, în noul sezon

După o vacanță foarte scurtă și trei săptămâni de pregătire, FC Viitorul începe noul campionat al Ligii 1 la fotbal cu un obiectiv clar - clasarea în primele șase locuri la finalul sezonului regulat și calificarea în play-off. Echipa pregătită și patronată de Gică Hagi întâlnește mâine, de la ora 18.30, în runda inaugurală, pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe CFR Cluj. „Va fi un campionat greu, drumul este lung și trebuie să muncim mult. Ne trebuie un fotbal bun pentru a face față și, chiar dacă nu suntem pregătiți sută la sută, ne punem la punct, ne organizăm și încercăm să fim competitivi și să facem performanță”, a spus Hagi. Față de lotul care a efectuat pregătirea din intersezon, FC Viitorul s-a despărțit de mijlocașul Ciprian Vasilache, cele două părți încheind colaborarea în condiții amiabile. În schimb, Ianis Hagi are șanse mari să rămână încă un sezon la formația antrenată de tatăl său, chiar dacă a semnat deja un contract cu italienii de la AC Fiorentina. „Ianis este unul dintre copiii buni pe care-i avem în lot. De altfel, acesta este obiectivul nostru, să-i promovăm pe cei tineri, iar Ianis este enervant de tânăr. Are doar 16 ani, are marja de progres necesară și trebuie doar să muncească. Noi nu vom pune presiune pe cei tineri, ci o vom lua asupra noastră, a celor experimentați”, a explicat Hagi. Jucătorii transferați la Viitorul în această vară sunt Aurelian Chițu, Florin Cernat, Constantin Mișelăricu, Ioan Filip, Adnan Aganovic, Cristian Ganea, Cristian Munteanu, Vlad Achim, Victor Rîmniceanu şi Raul Ciupe.

BILETE LA VÂNZARE

Începând de azi, clubul constănțean pune în vânzare bilete pentru meciul cu CFR Cluj, prețurile fiind următoarele: 20 lei - Tribuna 0, 15 lei - Tribuna I, 10 lei - Tribuna a II-a și 5 lei - peluze. Acestea pot fi găsite la magazinul oficial din incinta Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, astăzi, între orele 9.00 și 18.00, și sâmbătă, între orele 9.00 și 12.00, precum și la casa de bilete a stadionului central din cadrul bazei sportive. În plus, s-au vândut deja peste 1.000 de abonamente și au fost repartizate în jur de 600 de abonamente gratuite la peluză.