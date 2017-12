FC Viitorul, dezavantajată de arbitraj

Seria invincibilă reușită de FC Viitorul în acest debut de sezon s-a oprit duminică, pe „Arena Națională” din București, când formația pregătită de Gică Hagi a pierdut la limită, scor 0-1, în fața campioanei Steaua București, în etapa a 9-a a Ligii 1 la fotbal. Constănțenii au controlat partida, având o posesie superioară, dar nu și-au creat mari ocazii de a marca, în timp ce gazdele au înscris dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, executată senzațional de Nicolae Stanciu, în min. 20. Tehnicianul grupării de pe litoral a acuzat dur arbitrajul centralului Iulian Călin (Ştefăneşti), care l-a înlocuit pe Cătălin Popa (Pitești), accidentat în minutul 11, considerând că elevii săi au fost privați de acordarea a două lovituri de pedeapsă: prima în min. 68, după o intervenție a lui Adi Popa asupra lui Cristi Ganea, și a doua în min. 77, când Varela a comis henț în propriul careu. Mai mult, din cauza protestelor vehemente de la prima fază, „Regele” a fost trimis în tribune. „Pe teren se mai zice una-alta, ştiţi cum este, dar Steaua nu are nevoie de aşa ceva niciodată. Nu trebuie ajutată de arbitri, dacă vrea să fie o echipă mare. Arbitrul trebuia să dea penalty, pentru că a fost clar și nu poţi să te faci că nu îl vezi. Putem să ratăm penalty-ul, dar de ce te faci că nu-l vezi? Erau patru arbitri şi după aia vin şi mă elimină că am zis şi eu un cuvânt acolo. Voiam să câştigăm, dar trebuie să înghiţim în sec şi să mergem acasă. Atât de mici suntem şi probabil că i-am speriat pe unii. Sper să mai fiu şi la anul în prima ligă, pentru că mai mult nu pot să-mi propun. Măcar puţin respect faţă de mine să aibă arbitrii, pentru că ştiu şi eu puţin fotbal. Nu mi-au dat niciodată nici unu la sută. Atât vreau: să ne lase să jucăm!”, a acuzat Hagi, care s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi: „Echipa mea merita mai mult în seara asta (n.r. - duminică seară). Am dominat meciul din minutul 1 până în minutul 90. Din păcate, trebuia să avem mai mult tupeu. Nu meritam să pierdem”. În partida cu Steaua, pentru FC Viitorul au evoluat: Rîmniceanu - Ciupe (68 Nicoliţă), Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu (75 R. Marin), Vl. Achim - I. Hagi (cpt.), Fl. Tănase (59 A. Chițu), Aganović.

Tot duminică seară, Astra Giurgiu a câștigat în deplasare, scor 1-0 (Dandea 35), meciul cu Petrolul Ploieşti. Aseară s-a disputat ultima partidă a etapei: CFR Cluj - FC Botoşani 3-1 (C. Lopez 15, 21, 58 / Vaşvari 30-pen.).

Clasament: 1. Astra 20p (golaveraj: 19-13), 2. Dinamo 17p (11-4), 3. FC VIITORUL 16p (17-10), 4. ASA 16p (10-4), 5. FC Steaua 16p (9-5), 6. Pandurii 13p (10-10), 7. CSMS Iași 11p (6-11), 8. CFR* 9p (13-9), 9. CS U. Craiova 9p (8-9), 10. Concordia 8p (10-13), 11. ACS Poli 8p (5-12), 12. FC Botoșani 6p (6-12), 13. FC Voluntari 4p (6-14), 14. Petrolul* 1p (6-10). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

AMICAL CU CERNO MORE

Constănțenii vor profita de întreruperea campionatului pentru meciurile echipei naționale și vor disputa un joc amical sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 19.00, pe arena centrală din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în compania bulgarilor de la Cerno More Varna. Formația de la sud de Dunăre este deținătoarea Cupei Bulgariei și ocupă locul 8 în campionat după disputarea primelor șapte etape din acest sezon.