FC Viitorul, duel de play-off cu Gaz Metan

Vineri, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), la Mediaş, în etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, ultima din acest an, echipa FC Viitorul Constanţa va susţine o partidă extrem de importantă în lupta pentru o prezenţă în play-off. Confruntarea cu formaţia locală Gaz Metan este una care pe care, iar Viitorul nu are voie să piardă acest joc, astfel încât fotbaliştii antrenaţi de Gheorghe Hagi să intre în vacanţă liniştiţi, cu un moral foarte bun şi cu un avantaj faţă de principalele urmăritoare, Gaz Metan Mediaş, FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti.

„Ultimul meci, în deplasare, contra unei echipe foarte bune. O echipă cu care ne luptăm acolo, sus, pentru play-off. Un meci dificil, din toate punctele de vedere. Dorinţa noastră e să terminăm cu un rezultat pozitiv. Să mergem la Mediaş, să facem un meci foarte bun şi să câştigăm cele trei puncte. Gaz Metan e o echipă tehnică, puternică, ştie să joace fotbal, foarte puternică acasă. Sperăm ca la meciul acesta să arătăm mai bine. Un meci important, şi pentru noi, şi pentru Mediaş” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - joi, ora 20.00: FC Botoşani - Dinamo Bucureşti; vineri, ora 17.00: Astra Giurgiu - Academica Clinceni; sâmbătă, ora 14.30: FC Hermannstadt - CSM Politehnica Iaşi, ora 20.00: FC Voluntari - CFR 1907 Cluj; duminică, ora 16.45: Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Chindia Târgovişte, ora 20.00: FCSB - Universitatea Craiova.

Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

Clasament: 1. CFR 41p (golaveraj: 44-16), 2. Astra 40p (30-20), 3. Craiova 37p (31-20), 4. FCSB 36p (31-24), 5. FC VIITORUL 35p (41-25), 6. Mediaş 33p (28-25), 7. Botoşani 30p (29-28), 8. Dinamo 28p (32-36), 9. Sepsi 25p (22-20), 10. Iaşi 22p (22-29), 11. Chindia 21p (24-39), 12. Clinceni 20p (26-39), 13. Hermannstadt 20p (20-36), 14. Voluntari 8p (13-36).